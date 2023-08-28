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Медики рассказали, чем опасны летучие мыши

Медики рассказали, чем опасны летучие мыши Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" рассказали об опасности летучих мышей. Речь идет о передающихся от них заболеваниях и инфекциях, сообщает Zakon.kz

Летучих мышей относят к отряду рукокрылых. Они распределены неравномерно и представлены 50 видами. Летучие мыши питаются насекомыми, включая комаров, а также большинством лесных и сельскохозяйственных вредителей.

Как отмечают специалисты, большинство представителей отряда рукокрылых являются прокормителями более 1 000 видов клещей и 700 видов насекомых, а также природным резервуаром возбудителей многих вирусных, бактериальных и протозойных инфекций, в том числе опасных для человека. Заражение человека может происходить в том числе через домашних животных, поедающих представителей рукокрылых.

"Летучие мыши являются дикими животными, в связи с этим контактов с ними по возможности необходимо избегать. Если животное все же попало в помещение, его нельзя ловить и брать голыми руками", - заявили специалисты.

Что делать, если в квартиру или дом влетела мышь?

Не паниковать и стараться не размахивать руками, не кричать – у этих зверьков очень чувствительные уши и они могут сильно испугаться, вести себя агрессивно.

Самое лучшее – надеть плотные перчатки (чтобы их не прокусила мышь) и вынести незваного гостя на балкон или выпустить в окно.

Не хочется брать зверька в руки, тогда открывайте балконную дверь, летун сам найдет дорогу домой.

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Елена Вебер
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