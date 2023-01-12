Казахстанцы восхитились таксующей с грудничком женщиной

На одной из страниц в Instagram алматинцы активно обсуждают видео с женщиной, которая работает в такси. Примечательным фактом является то, что рядом с водителем на пассажирском сиденье находится кресло с грудничком, сообщает Zakon.kz.

"Бумажные реформы и коррупция – все для того, чтобы женщины таксовали с грудничками", – сказано в подписи к видео.

Публикация вызвала активное обсуждение среди комментаторов.

К примеру, одни восхищены и желают успехов ей:

Как может так и зарабатывает! Самое главное, что не ворует и не просит ничего. Ее дело! Молодец.

Я тоже таксую. Все надо, а работы нет. И вот так приходится зарабатывать;

Грустно, конечно. Но она умничка. Даже в такой трудной ситуации работает, а не кричит, как некоторые, что государство нам все обязано дать.

Многие женщины таксуют. В Алматы с ценами на такси ей проще пару часов потаксовать и не выходить на работу.

Уважаю женщин, которые не боятся работать. Здоровья ей крепкого.

Ситуации разные бывают, не всегда государство виновато в том, что людям приходится так жить, много и от самого человека зависит.



Другие же осудили водителя и считают, что женщина пошла на такой шаг из-за корысти:

Хочет квартиру.

Как-будто другой работы не могла найти, зачем подвергать ребенка опасности.

Поеду таксовать сегодня с ребенком. Квартиры дают за это.

Теперь все мамочки с грудным ребенком будут таксовать.

Пользователи Сети отсылают к случаю, который произошел в ноябре 2022 года. Тогда в Астане заметили автоледи с грудничком на руках. Полицейские провели с ней профилактическую беседу о нарушении требований перевозки детей. А позднее история получила интересное продолжение: меценаты закрыли кредиты женщине и собирались подарить квартиру.