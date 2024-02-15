Казахстанцев восхитил "временный памятник коммунальщикам"

Журналист, автор YouTube-канала "Обожаю" Асхат Ниязов накануне, 14 февраля 2024 года, на своей странице в Instagram опубликовал видео с красивым ледником, на который наткнулся случайно, когда ехал в Экибастуз, сообщает Zakon.kz.

По словам журналиста, это чудо техногенного происхождения.

"Я так понимаю, образовался этот ледник после аварии в Экибастузе. Просто представьте, сколько воды вылилось, ведь подпитка из дырявой трубы идет до сих пор!" – написал Асхат Ниязов.

Также он попросил своих подписчиков обратить внимание на то, что скоро этот ледник начнет таять.

"Находиться там уже опасно! Поэтому, если увидите его, пожалуйста, не заходите внутрь. Снаружи он тоже красивый! P. S. Ни один оператор во время съемок не пострадал", – добавил Асхат Ниязов.

Фолловеры журналиста были в восторге от увиденного на видео. Некоторые из них выделились чувством юмора в комментариях, предположив, что акимат Экибастуза "взял на работу Эльзу" (главная героиня анимационного мультфильма студии Disney "Холодное сердце", которая построила себе ледяной замок):

"Красотища"

"Ничего себе!"

"Джона Сноу там на стене не видели?"

"Новая достопримечательность Казахстана".

"Пов: когда акимат Экибастуза взял на работу Эльзу".

"Мы правда офигели, но, черт возьми, как это красиво".

"В Natgeo наверное думают, молодцы казахи, ледник замутили".

"Ледяной замок! Акимат, наверное, сделали сами. Задумано так".

"Ничего вы, Асхат, не понимаете. Это арт-объект, на него выделено 3,14 млн".

"Чиновники стараются, делают для вас достопримечательности, а вы не цените".

"Легенды гласят, что именно здесь прятались акимы от Асхата и обретали внутреннее умиротворение".

Другие же фолловеры выразили свое недовольство:

"Зато тарифы на воду поднимают, как на нефть".

"На этом фоне нужно повесить баннер "Экономьте воду".

"Министерство природных ресурсов в то же время: экономьте воду".

"Временный памятник нашим коммунальщикам. Хотя грустно от их безалаберности и постоянного воровства. Сами у себя воруют".

"Красиво, но хочется плакать и это при том, что правительство просит экономить воду. Асхат – прирожденный журналист, темы для репортажей сами его находят".

"Зря вы показали, наши блогеры теперь сейчас туда поедут контент делать! Ну или наш народ ради фотографий, чтобы залить в Instagram: "И я там был, и пиво я тут пил".

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