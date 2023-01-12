Несколько судей Верховного суда освободили от должностей

Фото: parlam.kz

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты поддержали представление президента страны об освобождении трех судей Верховного суда в связи с переходом на другую работу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представление об освобождении от должностей судей Верховного суда РК зачитал председатель Высшего судебного совета Денис Шипп. "На ваше рассмотрение внесены представления главы государства об освобождении от должностей судей Верховного суда – Салия Вячеслава Васильевича, Ескендирова Асана и Кадырбаевой Айгуль в связи с назначением их на другую должность". Денис Шипп Он уточнил, что Вячеслав Салия указом президента от 5 декабря 2022 года назначен председателем Костанайского областного суда, постановлениями Сената Парламента от 29 декабря 2022 года Асан Ескендиров и Айгуль Кыдырбаева с 1 января текущего года назначены судьями Конституционного суда РК. "Прошу поддержать представление главы государства об освобождении Салия, Ескендирова и Кадырбаевой от должности судей Верховного суда в связи с назначением на другую должность". Денис Шинн По итогам рассмотрения депутаты единогласно поддержали представление президента. Стоит отметить, что 29 декабря Эльвиру Азимову назначили председателем Конституционного суда. Читайте также В Астану перенесли рассмотрение дела Гульмиры Сатыбалды Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о Первом Президенте В Шымкенте вынесен приговор убийце, возившему труп жены в машине

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