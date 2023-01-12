Биткоин уверенно движется вверх, увеличившись на 3,56% за неделю
Как отмечают аналитики, отметка 17 тыс. долларов явилась ключевой для BTC, преодолев которую он пошел выше 17,2 тыс. долларов. Например, по состоянию на 16:00 (время Астаны) среды 11 января ВТС уже торговался у отметки 17 450 долларов.
С точки зрения аналитиков, чтобы тренд усилился, BTC нужен пробой сопротивления 17 500 долларов. Тогда цель роста на 18 200 долларов станет ближе.
Вторая по капитализации криптовалюта в мире – эфириум – за неделю поднялась на 6,74%, преодолев отметку 1,3 тыс. долларов впервые с середины декабря.
По состоянию на 16:00 (время Астаны) среды 11 января ЕТН торговался в районе 1 330 долларов.
Капитализация рынка криптовалют в среду составляет 857,564 млрд долларов: BTC занимает 39,2% сектора, ETH принадлежит 19,1%.
Фото: таблица
Стоит также отметить, что, по данным CoinMarketCap, общий объем крипторынка в понедельник увеличился на 98,43% за сутки. Объем торгов BTC вырос более чем на 77%, а ЕТН – на 110%. По состоянию на 16:30 (время Астаны) в среду объем за последние 24 часа составил 34,43 млрд долларов, общая капитализация крипторынка (8 890 криптовалют) – 857,90 млрд долларов, что на 0,77% больше предыдущего дня.
Позитив на крипторынке связан с ожиданием более мягкой денежно-кредитной политики ФРС. В минувшую пятницу вышедшие данные в США показали замедление роста заработных плат, что подстегнуло вверх все американские рынки. Но, если в понедельник ралли на фондовых рынках сдулось после того, как представители ФРС дали понять, что, вероятно, придется поднять процентные ставки выше 5%, прежде чем сделать паузу и удерживать ее в течение некоторого времени, то крипторынок это не смутило.
Во вторник рынок криптовалют продолжал расти. В этот день инвесторы ждали выступления главы ФРС Пауэлла на Международном симпозиуме Sveriges Riksbank по независимости центральных банков в столице Швеции Стокгольме, хотя глава Федрезерва ни слова не сказал про дальнейшую политику финрегулятора, воздержавшись от комментариев по поводу перспектив денежно-кредитной политики. Он сказал лишь, что "восстановление ценовой стабильности при высокой инфляции может потребовать мер, непопулярных в краткосрочной перспективе, поскольку мы повышаем ставки, чтобы замедлить экономику". Однако аналитики это расценили, что Джером Пауэлл уже не может четко определиться в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, так как экономика США замедляется, а ситуация меняется с каждым днем, дав надежду инвесторам о смене гнева ФРС на милость. Вероятность повышения ставки лишь на 25% составляет уже 71,9%.
Крипторынки продолжили свой рост в среду. Но вот Metropolitan Commercial Bank, который был одним из первых, кто вышел на зарождающийся рынок цифровых активов, опубликовал заявление о выходе из всех процессов, связанных с криптовалютой. Такое решение банк принял вследствие изменений в нормативно-правовой среде, пишет Business Insider.
Metropolitan Commercial Bank был одним из первых традиционных финансовых учреждений, начавших обслуживать зарождающееся криптопространство, и одна из его инициатив включала криптовалютную дебетовую карту, выпущенную в 2018 году.
Некоторую настороженность на рынке вызвало и сообщение о том, что оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase сократит 950 рабочих мест, чтобы урезать расходы в условиях кризиса в отрасли. Как говорится в сообщении Coinbase, сокращения потребуют от нее разовых расходов в размере от 149 до 163 млн долларов, которые в основном будут отражены в отчетности компании за первый квартал 2023 года.
Coinbase подтвердила ноябрьский прогноз, согласно которому она зафиксирует отрицательную скорректированную EBITDA не более 500 млн долларов. Акции Coinbase теряют в цене сегодня в ходе предварительных торгов. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 84%.
В заключение отметим, что криптовалютная лихорадка, начавшаяся в 2020 году, начала сдуваться к середине 2022 года. То есть за год, когда стоимость BTC достигла исторического максимума 68 789 долларов, криптолихорадка закончилась.
Александр Сергеев