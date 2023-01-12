Биткоин уверенно движется вверх, увеличившись на 3,56% за неделю

Курс BTC вырос до 17 440 долларов. За неделю стоимость основной криптовалюты увеличилась на 3,56%, потянув за собой вверх весь криптовалютный рынок на ожиданиях инвесторов ослабления "ястребиной" политики Федрезерва, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают аналитики, отметка 17 тыс. долларов явилась ключевой для BTC, преодолев которую он пошел выше 17,2 тыс. долларов. Например, по состоянию на 16:00 (время Астаны) среды 11 января ВТС уже торговался у отметки 17 450 долларов.



С точки зрения аналитиков, чтобы тренд усилился, BTC нужен пробой сопротивления 17 500 долларов. Тогда цель роста на 18 200 долларов станет ближе.

Вторая по капитализации криптовалюта в мире – эфириум – за неделю поднялась на 6,74%, преодолев отметку 1,3 тыс. долларов впервые с середины декабря.

По состоянию на 16:00 (время Астаны) среды 11 января ЕТН торговался в районе 1 330 долларов.

Капитализация рынка криптовалют в среду составляет 857,564 млрд долларов: BTC занимает 39,2% сектора, ETH принадлежит 19,1%.





Фото: таблица

Стоит также отметить, что, по данным CoinMarketCap, общий объем крипторынка в понедельник увеличился на 98,43% за сутки. Объем торгов BTC вырос более чем на 77%, а ЕТН – на 110%. По состоянию на 16:30 (время Астаны) в среду объем за последние 24 часа составил 34,43 млрд долларов, общая капитализация крипторынка (8 890 криптовалют) – 857,90 млрд долларов, что на 0,77% больше предыдущего дня.



Позитив на крипторынке связан с ожиданием более мягкой денежно-кредитной политики ФРС. В минувшую пятницу вышедшие данные в США показали замедление роста заработных плат, что подстегнуло вверх все американские рынки. Но, если в понедельник ралли на фондовых рынках сдулось после того, как представители ФРС дали понять, что, вероятно, придется поднять процентные ставки выше 5%, прежде чем сделать паузу и удерживать ее в течение некоторого времени, то крипторынок это не смутило.

Во вторник рынок криптовалют продолжал расти. В этот день инвесторы ждали выступления главы ФРС Пауэлла на Международном симпозиуме Sveriges Riksbank по независимости центральных банков в столице Швеции Стокгольме, хотя глава Федрезерва ни слова не сказал про дальнейшую политику финрегулятора, воздержавшись от комментариев по поводу перспектив денежно-кредитной политики. Он сказал лишь, что "восстановление ценовой стабильности при высокой инфляции может потребовать мер, непопулярных в краткосрочной перспективе, поскольку мы повышаем ставки, чтобы замедлить экономику". Однако аналитики это расценили, что Джером Пауэлл уже не может четко определиться в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, так как экономика США замедляется, а ситуация меняется с каждым днем, дав надежду инвесторам о смене гнева ФРС на милость. Вероятность повышения ставки лишь на 25% составляет уже 71,9%.

Крипторынки продолжили свой рост в среду. Но вот Metropolitan Commercial Bank, который был одним из первых, кто вышел на зарождающийся рынок цифровых активов, опубликовал заявление о выходе из всех процессов, связанных с криптовалютой. Такое решение банк принял вследствие изменений в нормативно-правовой среде, пишет Business Insider.

Metropolitan Commercial Bank был одним из первых традиционных финансовых учреждений, начавших обслуживать зарождающееся криптопространство, и одна из его инициатив включала криптовалютную дебетовую карту, выпущенную в 2018 году.

Некоторую настороженность на рынке вызвало и сообщение о том, что оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase сократит 950 рабочих мест, чтобы урезать расходы в условиях кризиса в отрасли. Как говорится в сообщении Coinbase, сокращения потребуют от нее разовых расходов в размере от 149 до 163 млн долларов, которые в основном будут отражены в отчетности компании за первый квартал 2023 года.

Coinbase подтвердила ноябрьский прогноз, согласно которому она зафиксирует отрицательную скорректированную EBITDA не более 500 млн долларов. Акции Coinbase теряют в цене сегодня в ходе предварительных торгов. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 84%.

В заключение отметим, что криптовалютная лихорадка, начавшаяся в 2020 году, начала сдуваться к середине 2022 года. То есть за год, когда стоимость BTC достигла исторического максимума 68 789 долларов, криптолихорадка закончилась.

Александр Сергеев



