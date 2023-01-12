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В двух областях Казахстана введено ограничение движения для всех видов авто

В двух областях Казахстана введено ограничение движения для всех видов авто Фото: unsplash
В Акмолинской и Павлодарской областях в связи с ухудшением погодных условий, метелью и ограниченной видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

В QazAvtoJol уточнили, что ограничение движение введено на:

  • 16-200 км автодороги Астана – Ерейментау – Шидерты (участок г. Астана – граница Павлодарской области);
  • 200-254 км автодороги Астана – Ерейментау – Шидерты (участок границы Акмолинской области – пос. Шидерты).
"Из-за непогоды дорожные службы переведены на усиленный режим работы", – говорится в сообщении.

Обновлено в 13:13


"Скопление машин не наблюдается", - добавили в QazAvtoJol.

В компании напомнили, что за выезд на автодорогу республиканского значения после оповещения о непогоде и закрытии трассы установлена административная ответственность в виде штрафа 30 МРП (103 500 тенге) вплоть до административного ареста до 15 суток.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив в круглосуточный call-центр "КазАвтоЖола" по короткому номеру "1403".


Ранее синоптики сообщили, что в шести областях Казахстана ожидаются сильный мороз, туман и шквал. Было объявлено штормовое предупреждение.

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Акмолинская область Казахстан Павлодарская область
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