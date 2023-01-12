"Шел на строительную площадку и сам все смотрел": старожил рассказала о визитах Кунаева в Капшагай

Город Капшагай в Конаев переименовали 3 мая 2022 года. Сегодня 111 лет со дня рождения Динмухамеда Ахмедовича. Горожане рады, что некогда маленький городишко назван в честь выдающегося государственного деятеля и на глазах преображается, принимая современный облик, сообщает Zakon.kz.

Старейшая жительница Капшагая, а теперь Конаева, общественница, председатель совета ветеранов организации "Водоканал" Лидия Прохоровская лично знала Динмухамеда Кунаева.

- Мы с мужем приехали в Конаев как молодые специалисты после вуза в 1974-м году из Перми, - рассказывает она. - Тогда он назывался еще Капчагай. Муж был энергетиком, я инженер, всю жизнь проработала в "Водоканале". В то время Капчагай только начинал строиться и Динмухамед Ахмедович Кунаев, будучи первым секретарем Компартии Казахстана, курировал наш город.

Фото: Zakon.kz

По словам Лидии Ивановны, руководитель страны постоянно к нам приезжал.

- Бывало, едет из Алматы и звонит: "Лидия Ивановна, я подъезжаю уже, подходите", - вспоминает ветеран. - У нас как раз строилась школа, и он проверял, как идут дела. За рулем машины он всегда был сам, никого рядом с ним не было. Мы лично докладывали ему, что было сделано за неделю, что отклонений никаких нет, все выполняется по ГОСТу, то есть по стандарту. Выслушав нас, Динмухамед Ахмедович шел на строительную площадку и сам все смотрел.

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В то время в городе работали замечательные специалисты, начиная со слесарей, которых брали по рекомендации, такая у них была высокая квалификация и, кончая врачами, инженерами, поэтому строился хорошо, качественно. Тем более, что Кунаев сам лично контролировал строительство, отметила Лидия Ивановна.





Сначала стали строить первый микрорайон, потом второй, где нам, молодым специалистам, дали квартиры. Затем выросли еще три микрорайона. Из социальных объектов в первую очередь построили больницу. Динмухамед Ахмедович на должность руководителей предприятий города подбирал очень хороших, грамотных людей. К сожалению, сейчас никого из них не осталось. Жители города были очень дружны, жили как одна семья, всегда помогали друг другу. Население было максимум 20 тысяч.

Фото: Zakon.kz

На том месте, где сейчас стоит памятник Кунаеву, была степь и до самого моря пески. В них ползали змеи, черепахи водились.

"Динмухамед Ахмедович приезжал почти каждую неделю, потому что город строился и планы были большие. Тут же прокладывалась железная дорога и мост через Капчагайское водохранилище. То есть город развивался, и будущее его было очень перспективным. Кунаев был замечательным человеком, очень ответственным и требовательным, и в то же время простым, душевным. Он очень хорошо, тепло относился к людям. Мы же тогда были совсем еще молодые. Помню, придет, обнимет нас всех: "Здравствуйте, ребята! Как вы, мои золотые, все ли у вас хорошо" и дальше расспрашивал подробности. Он для нас был как отец, как очень родной, близкий человек. Несмотря на должность первого руководителя страны, был вполне доступным и приятным в общении". Старейшая жительница г. Конаева, общественница, председатель совета ветеранов "Водоканала" Лидия Прохоровская

Динмухамед Ахмедович никогда никого не ругал, никогда не повышал голоса, говорил всегда спокойно, но твердо, вспоминает наша собеседница.

"Производственную планерку обычно завершал словами: "Так, ребята, я все понял, поехал дальше, приеду на следующей неделе, доложите, что сделали". Все его поручения мы выполняли с особым рвением, с удовольствием, вовремя и качественно. И когда он приезжал, говорил: "Вижу по вам, что вы все сделали". А мы стоим, улыбаемся, довольные его похвалой. У него был высочайший авторитет, все его уважали и любили, его слово было как закон. Поэтому переименование Капшагая в Конаев все жители восприняли с радостью". Старейшая жительница г. Конаева, общественница, председатель совета ветеранов "Водоканала" Лидия Прохоровская

Фото: пресс-служба акима г. Конаева

Как сообщил аким города Конаева Нурлан Куматаев, в статусе областного центра бывший Капшагай начинает хорошо развиваться.

"На сегодняшний день здесь идут полномасштабная модернизация и благоустройство. Появляются новые скверы, памятники, дома, школы. В очень короткие сроки в рамках концепции урбанистических пространств было проведено благоустройство Бульвара мира, полностью заменено покрытие пешеходной зоны. С учетом расположенных поблизости учреждений образования на проезжей части определены места для парковки автотранспорта. Установлены современные светильники, оборудованы зоны для отдыха и занятия спортом, детская игровая площадка и современный дымовой фонтан". Аким г. Конаева Нурлан Куматаев

Также проведен большой объем работы по озеленению. Такие ремонтные работы идут и на дворовых территориях, ими охвачены буквально все микрорайоны.

Фото: Zakon.kz

Параллельно выполняются работы по ремонту фасадов многоэтажных домов, включая нанесение муралов. Полностью модернизирована въездная арка со стороны южного моста, рядом с которой установлена объемная композиция снежного барса как символа Алматинской области с благоустройством прилегающей территории.

Фото: Zakon.kz

Везде установлено освещение, оборудована парковка, проведены работы по озеленению.

Фото: Zakon.kz

Реконструирован сквер вокруг памятника Динмухамеду Кунаеву. В городе также идет строительство социально значимых объектов. В одном из микрорайонов возводится школа на 900 ученических мест. В планах – застройка областного центра многоквартирными жилыми домами за счет привлечения частных инвестиций.

Фото: Zakon.kz

Один из самых значимых масштабных проектов, который был реализован в городе в прошлом году – проект урбанических пространств в едином стиле, которых никогда у нас раньше не было, рассказала пресс-секретарь акимата города Кунаева Екатерина Колесниченко.

"Сейчас по городу уже есть такие локации, в которых перекликаются элементы дизайна, используемые материалы, начиная от дорожных покрытий, газонов, зеленых насаждений в местах отдыха, и кончая объектами жилищного строительства". Пресс-секретарь акимата города Кунаева Екатерина Колесниченко

Фото: Zakon.kz

Спортивное оборудование предусмотрено даже для жителей почтенного возраста. В парке, где оно установлено, можно видеть, как каждое утро сюда приходят люди старшего поколения и занимаются физкультурой.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Кроме этого, организованы зимние новогодние локации, что тоже очень нравится горожанам. В результате город стал более живой, интересный, люди стали больше гулять в парках и аллеях. Появилось много фотолокаций - узнаваемых мест этого города.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Многие дома расписаны муралами, что очень хорошо оживляет вид и общую атмосферу города. Причем художники предпочитают наносить летом летние пейзажи, зимой – зимние, в том числе с новогодними элементами.

Фото: Zakon.kz

На 9-этажном доме при въезде в город нанесен мурал Кунаева.

Что касается инфраструктуры, то здесь всегда были и есть плановые работы, которые ведутся каждый год - ремонт кровли, обновление фасадов домов и многое другое. Это все нужно, ведь в новый областной приезжают госслужащие, населения увеличивается и город постепенно становится центром притяжения. На его территории дислоцированы производственные и промышленные предприятия, в том числе международные. Возводятся большие жилые массивы, где предусмотрены отдельные системы отопления, подачи воды, канализации и коммуникации.

"В городе работают четыре теплицы, которые производят почти 12 тыс. тонн высококачественной продукции в год - томаты, баклажаны, перец, огурцы. Примечательно, что в них работает только местное население. Свою продукцию они поставляют не только в Конаев, но и за его пределы, в том числе в Алматы. Власти намерены расширить площадь теплиц еще на 10 гектаров". Пресс-секретарь акимата города Кунаева Екатерина Колесниченко

В рамках реновации жилищного фонда сносится ветхое жилье, жители переселяется в новые дома.

Фото: Zakon.kz

В ходе рабочего визита в Алматинскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев особо отметил важную роль нового областного центра и выразил уверенность, что город, названный в честь великого государственного деятеля Динмухамеда Ахмедовича Конаева, который занимает особое место в сердце каждого казахстанца, будет развиваться новыми темпами. Поэтому перед руководством и горожанами стоят важнейшие задачи по благоустройству и социально-экономическому развитию города, отметил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции г. Конаева Дархан Карагонысов

Фото: Zakon.kz

Большой вклад в экономику региона вносит город Конаев со своей развитой промышленной инфраструктурой, считает Дархан Карагонысов. На долю города приходится почти 9% объема продукции и по этому показателю Конаев занимает третье место в области. Это только небольшая часть проектов и программ, которые предусмотрены для его развития, как драйвера всего социально-экономического развития Алматинской области.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Город, носящий имя Димаш-аға Конаева, должен демонстрировать высокий статус нового областного центра. В этом его миссия перед современниками и будущими поколениями. Объем работ, стоящий перед нами, поистине огромный. Это и приведение в порядок системы ЖКХ, и благоустройство города по всем направлениям, и открытие новых производств, это и проекты социальной сферы, строительство новых зданий и сооружений и многое другое". Руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции г. Конаева Дархан Карагонысов

Незадолго до нового года в Конаеве были введены четыре новых предприятий, расширены пять действующих производств, в результате созданы 300 новых рабочих мест, в экономику города привлечено инвестиций 45,5 млрд тенге.

"В ближайшие два года планируется реализовать такие инвестиционные проекты, как инновационный проект рыбопромышленного комплекса по австралийской технологии, строительство тепличного комплекса, завода по производству керамической плитки, генерирующей станции и кирпичного завода, за счет чего в портфель города будет привлечено более 128 млрд тенге инвестиций и создано свыше тысячи новых рабочих мест". Аким г. Конаева Нурлан Куматаев