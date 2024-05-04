В Казнете появилось письмо губернатора штата Нью-Джерси, написанное Динмухамеду Кунаеву

Дом-музей Динмухамеда Ахмедовича Кунаева сегодня, 4 мая 2024 года, опубликовал архивное фото государственного и общественного деятеля, а также письмо, которое ему написал губернатор штата Нью-Джерси (США) Роберт Б. Мейнер, сообщает Zakon.kz.

В письме американский губернатор поблагодарил Кунаева за встречу и гостеприимство, а также пригласил его посетить штат Нью-Джерси

"Дорогой господин Кунаев, госпожа Мейнер и я лично хотим принести вам благодарность за предоставление возможности встретиться с вами и вашими сотрудниками. Мы очень благодарны вам за ваше гостеприимство и за то, что вы столь охотно пояснили нам особенности вашего государственного устройства и предоставили возможность лично ознакомиться с многими из ваших госучреждений. Мы надеемся, что в недалеком будущем вы будете иметь возможность посетить США и что в этом случае вы включите штат Нью-Джерси в круг объектов для ознакомления", – говорится в письме.

Фото: Instagram/museumkunaev

В декабре 2023 года дом-музей опубликовал фотографию Динмухамеда Кунаева с женой. В своей книге государственный деятель писал, что для него Зухра Шариповна была самым родным человеком, близким другом. Вместе они прожили 50 лет, шесть месяцев и два дня. "Это счастье которое дается только один раз, и которое уже никогда не вернешь!", – вспоминал Динмухамед Кунаев.