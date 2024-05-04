Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казнете появилось письмо губернатора штата Нью-Джерси, написанное Динмухамеду Кунаеву

В Казнете появилось письмо губернатора штата Нью-Джерси, написанное Динмухамеду Кунаеву, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 15:56 Фото: Instagram/museumkunaev
Дом-музей Динмухамеда Ахмедовича Кунаева сегодня, 4 мая 2024 года, опубликовал архивное фото государственного и общественного деятеля, а также письмо, которое ему написал губернатор штата Нью-Джерси (США) Роберт Б. Мейнер, сообщает Zakon.kz.

В письме американский губернатор поблагодарил Кунаева за встречу и гостеприимство, а также пригласил его посетить штат Нью-Джерси

"Дорогой господин Кунаев, госпожа Мейнер и я лично хотим принести вам благодарность за предоставление возможности встретиться с вами и вашими сотрудниками. Мы очень благодарны вам за ваше гостеприимство и за то, что вы столь охотно пояснили нам особенности вашего государственного устройства и предоставили возможность лично ознакомиться с многими из ваших госучреждений. Мы надеемся, что в недалеком будущем вы будете иметь возможность посетить США и что в этом случае вы включите штат Нью-Джерси в круг объектов для ознакомления", – говорится в письме.
В Казнете появилось архивное письмо губернатора штата Нью-Джерси, написанное Динмухамеду Кунаеву, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 15:56

Фото: Instagram/museumkunaev

В декабре 2023 года дом-музей опубликовал фотографию Динмухамеда Кунаева с женой. В своей книге государственный деятель писал, что для него Зухра Шариповна была самым родным человеком, близким другом. Вместе они прожили 50 лет, шесть месяцев и два дня. "Это счастье которое дается только один раз, и которое уже никогда не вернешь!", – вспоминал Динмухамед Кунаев.

Читайте также

Киркоров назвал своего преемника
Киркоров назвал еще одного артиста, кому бы вручил свою корону
&quot;До дембеля осталось 160 дней&quot;: Динара Сатжан обратилась к сыну
"До дембеля осталось 160 дней": Динара Сатжан обратилась к сыну
Аниме
В казахстанском прокате стартовал показ аниме-фильма
Динара Халдарова
Кунаев Динмухамед США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
В Казахстане изменится информация в удостоверении личности
В Казахстане изменится информация в удостоверениях личности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: