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Космонавт показал Каспийское море из окна МКС

Космонавт показал Каспийское море из окна МКС Фото: phxere
Летчик-космонавт Олег Артемьев, пролетая на борту Международной космической станции над Землей, снял из окна Каспийское море. Кадрами он поделился с подписчиками на странице в Instagram 12 января, сообщает Zakon.kz.
"Специально для этого дня приберег для вас видео, снятое на телефон с борта Международной космической станции, где наш корабль, названный в честь выдающегося ученого, "С.П. Королёв", пролетает над Каспийским морем!"Олег Артемьев

Также он отметил, что сегодня, 12 января, исполняется 116 лет со дня рождения основоположника практической космонавтики, выдающегося ученого, конструктора ракетно-космических систем Сергея Павловича Королёва.

Комментаторы поблагодарили автора за захватывающие кадры:

  • "Спасибо вам за такие кадры и видео. Аж настроение поднимается! Наш красивый Каспий!"
  • "Наш город Атырау на севере Каспия".
  • "Пламенный привет из города Каспийска".
  • "Это потрясающе и так завораживающе! Восхитительно!"

Ранее космонавт опубликовал видео Аральского моря и Байконура.

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