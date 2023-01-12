Космонавт показал Каспийское море из окна МКС

Фото: phxere

Летчик-космонавт Олег Артемьев, пролетая на борту Международной космической станции над Землей, снял из окна Каспийское море. Кадрами он поделился с подписчиками на странице в Instagram 12 января, сообщает Zakon.kz.

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