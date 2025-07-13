Космонавт показал, как выглядит Каспийское море с борта МКС
Фото: akorda.kz
Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал кадры с видами Каспийского моря. Снимки он сделал с борта Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.
В своем аккаунте в социальной сети Instagram Артемьев отметил, что фотографировал Каспий с высоты в 400 километров.
"Очень узнаваемо выглядит из космоса Каспийское море, согласны? Имея яркий зеленый оттенок и внушительную площадь, с высоты 400 км его точно не перепутаешь", – подписал снимок космонавт.
Своим подписчикам Артемьев предложил рассказать в комментариях о том, какие интересные факты они знают об этом водном объекте.
В июне космонавт удивил аудиторию, опубликовав необычные фотографии пустыни Сахара.
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