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Общество

Космонавт показал, как выглядит Каспийское море с борта МКС

Актау, город Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 13:28 Фото: akorda.kz
Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал кадры с видами Каспийского моря. Снимки он сделал с борта Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.

В своем аккаунте в социальной сети Instagram Артемьев отметил, что фотографировал Каспий с высоты в 400 километров.

"Очень узнаваемо выглядит из космоса Каспийское море, согласны? Имея яркий зеленый оттенок и внушительную площадь, с высоты 400 км его точно не перепутаешь", – подписал снимок космонавт.

Своим подписчикам Артемьев предложил рассказать в комментариях о том, какие интересные факты они знают об этом водном объекте.

В июне космонавт удивил аудиторию, опубликовав необычные фотографии пустыни Сахара.

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Андрей Дюсупов
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