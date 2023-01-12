В Карагандинской области ограничили движение для транспорта

В Карагандинской области 12 января ввели ограничение движения для всех видов транспорта на нескольких автодорогах из-за ухудшения погоды. В области бушует метель и ограничена видимость, рассказали в QazAvtoJol, сообщает Zakon.kz.

В Карагандинской области ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:



Кызылорда – Павлодар км 967-1135, п. Молодежный – гр. Павлодарской области;

Екатеринбург – Алматы" км 1446-1457, Темиртау – Караганда.





Также в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта:

на автодороге Кызылорда – Павлодар 1135-1206 км;

на участке гр. Карагандинской области – поселок Шидерты.

Ранее в двух областях Казахстана ввели ограничение движения для всех видов авто.

