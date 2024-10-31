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В Костанайской области ограничили движение транспорта

Фуры, грузовая машина, грузовик, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 08:48 Фото: unsplash
31 октября на дорогах Костанайской области ввели ограничение движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы АО "НК "КазАвтоЖол", в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участках автодорог:

  • республиканского значения "Костанай – Аулиеколь – Сурган" км 8-216 (участок город Тобыл – пос. Октябрьское);
  • "Екатеринбург – Алматы" км 463-539 (участок город Костанай – пос. Федоровка);
  • "Екатеринбург – Алматы" км 589-683 (участок с. Щербакова – пос. Сарыколь).

В 16 областях Казахстана на 31 октября объявлено штормовое предупреждение.

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