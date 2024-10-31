В Костанайской области ограничили движение транспорта

31 октября на дорогах Костанайской области ввели ограничение движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы АО "НК "КазАвтоЖол", в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участках автодорог:

республиканского значения "Костанай – Аулиеколь – Сурган" км 8-216 (участок город Тобыл – пос. Октябрьское);

"Екатеринбург – Алматы" км 463-539 (участок город Костанай – пос. Федоровка);

"Екатеринбург – Алматы" км 589-683 (участок с. Щербакова – пос. Сарыколь).

В 16 областях Казахстана на 31 октября объявлено штормовое предупреждение.