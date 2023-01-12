Мороз крепчает: как дальнобойщикам Казахстана подготовиться к непогоде

Резкое похолодание привело к закрытию 122 участков казахстанских автодорог, 42 из которых – республиканского значения, для дизельных и общественных видов автотранспорта. Водитель с десятилетним стажем Ардак Хамзин рассказал корреспонденту Zakon.kz об особенностях работы дальнобойщиком.

Дальнобойщики дома бывают редко, почти вся их жизнь проходит в дороге. Эти стойкие и матерые мужчины выходят в рейс в любое время года, в любую погоду и в любое время суток. Ардак Хамзин работает в основном на карьерах и ездит только по Казахстану. Работа хоть и опасная, но интересная. В среднем водитель дальнего следования проезжает 700-800 км в день.

По словам Ардака Хамзина, две основные причины, из-за которых можно попасть в передрягу в пути, – это дизельное топливо и, собственно, погодные условия. Наш собеседник поделился, какой арсенал вещей и какие продукты нужно обязательно иметь с собой, а также какие "сюрпризы" могут быть уготованы водителям большегрузов в пути.

"Особенно в зимнее время, когда на трассах гололед, помимо маршрутного листа, водительского удостоверения и других обязательных документов и пары сменных носок, у дальнобойщика должны быть по умолчанию следующие вещи: трос, цепь, которая надевается на баллоны, обязательно нужны лопата, лом и аварийный знак". Ардак Хамзин

Также герой нашего материала поведал, что само собой разумеющееся перед отправкой в рейс – это подготовка самого транспортного средства. Нужно полностью и дотошно привести машину в порядок.

"Подготовка включает в себя полную диагностику. Занимает это примерно три дня. В дороге может случиться всякое: может заглохнуть двигатель, сесть аккумулятор, замерзнуть солярка, что часто бывает, поэтому не стоит экономить на дизеле, он должен быть высокого качества, чтобы минимизировать степень замерзания двигателя". Ардак Хамзин

По его словам, дальнобойщики регулярно получают метеосводки, если ожидаются буран, метель и другие проявления непогоды.

"Помимо непогоды и других казусов с топливом, в пути может сесть колесо. Приходится качать, но не всегда это можно сделать самостоятельно, поэтому в таком случае придется искать сервис по вулканизации", – уточнил он.

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Дальнобойщик отмечает, что когда дорога хорошая, меньше устаешь, а значит, быстрее едешь, оперативно доставишь груз до пункта назначения.

Мужчина уточнил, что путь из точки "А" в точку "В" может занимать в среднем неделю, учитывая все возможные преграды. Конечно, влияет на продолжительность пути и то обстоятельство – едет водитель в одиночку или с напарником. Обычно, если водитель едет один, то, по правилам, ночью он должен спать. Исключение может составлять, только если есть водитель-смежник, тогда они могут следовать по маршруту и в ночное время. За счет этого время в пути можно сократить.

"Все водители отличаются отзывчивостью, мы своих на дороге не бросаем. По пути можно встретить "перевертыша", на этот случай трос как раз-таки и может пригодиться. Если кто-то попал в беду, то уважающий себя человек обязательно остановится и поинтересуется, нужна ли помощь", – рассказал Хамзин.

Как правило, любой водитель должен иметь весь набор необходимых инструментов, который всегда должен быть под рукой, добавил шофер.

"Очень важный атрибут, без которого дальнобойщику нельзя выдвигаться в путь, – это рация. Она нужна, чтобы связаться с коллегами или с диспетчером при возникновении какой-нибудь экстренной ситуации, так как мобильная связь может отсутствовать. К примеру, если вдруг отказали тормоза, водитель по рации сообщает о случившемся, передает координаты его местонахождения другим, все остальные подключаются, и они по связи обсуждают, как решить проблему. В таких случаях водитель обязан снизить скорость и съехать на обочину дороги, чтобы не создавать затор и избежать аварийной ситуации. А вот управление транспортным средством в гололед тоже должно выполняться согласно инструкции и техники безопасности. Водитель при гололедице на трассе должен ехать не спеша, избегая резких маневров. В том случае, если началась метель, водитель со стажем рекомендует ехать до конца, не тормозить и не останавливать транспортное средство. Желательно следовать до любого населенного пункта или постараться хотя бы припарковать свой большегруз там, где уже стоит колонна фур". Ардак Хамзин

Как отметил водитель, особых сложностей в их работе нет. Самое главное условие, чтобы здоровье позволяло, зрение должно быть практически стопроцентным.

"Ограничений по возрасту серьезных нет, человек может быть уже на пенсии, но если здоровье крепкое, то можно продолжать работать", – рассказал Ардак Хамзин.

Соблюдаются ли водителями-дальнобойщиками правила выезда в рейс в морозы, прокомментировал президент ОО "Ассоциация безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов.

"Знаю, что у каждой компании есть свои правила по технике безопасности для водителей и так далее. Но я точно знаю, что каждый из водителей готов к суровым погодным условиям. Но хотелось бы прокомментировать такой момент, что МВД РК сейчас не зря направило норму о запрете выезда на трассу и соблюдения водителями этих правил. Потому что мы видим многочисленные случаи, как люди попадают в "снежный плен", но почему-то никто не прислушивается к этим элементарным правилам. Мы все понимаем, что дальнобойщики придерживаются своего плана, они должны в определенные сроки доставить груз. В этой связи, конечно, им тоже невыгодно пережидать, когда откроют трассу, потому что это может затянуться на недели, так как у них свои сроки, и тот товар, который они перевозят, он может быть скоропортящимся (хотя может зимой это несильно влияет)". Арсен Шакуов

Эксперт задается вопросом, соблюдаются ли дальнобойщиками режимы сна?

"У них есть тахограф (прибор для мониторинга скорости и отдыха водителя), есть правила перевозки, которые гласят, что водитель не может совершать поездку более 8 часов без перерыва. Насколько мне известно, многие водители пренебрегают этими правилами. Поэтому сотрудники правоохранительных органов призывают водителей не относиться халатно к своей жизни и жизни других людей. Потому что усталость за рулем может быть страшнее алкогольного опьянения. Есть большой риск уснуть за рулем. Я считаю, дальнобойщики не до конца понимают всей ответственности соблюдения элементарных правил. Те же самые правила касаются и выездов в непогоду, и это относится не только к зимнему периоду. По моему мнению, в этом вопросе следует ужесточить контроль со стороны Министерства транспорта и коммуникаций РК". Арсен Шакуов

Арсен Шакуов уверен, что эти законодательные нормы в дальнейшем должны повлиять на сознание водителей и остепенить их. Пока же эксперт призывает водителей более внимательно следить за сообщениями экстренных служб о непогоде, а перед выездом не полениться и еще раз проверить наличие необходимых вещей.

Стоит отметить, что штормовое предупреждение из-за небывалых морозов объявили практически на всей территории страны. Только в Алматы в ближайшие дни столбики термометров опустятся до -22, а в области достигнут 33 мороза. Синоптики призывают казахстанцев оставаться дома и не выезжать на дальние расстояния, а также одеваться теплее, чтобы не получить обморожение.