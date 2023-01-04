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Казахстанских водителей начали штрафовать за выезд на закрытые трассы

закрытые трассы, штрафы водителям Фото: Zakon.kz
За выезд на закрытые из-за непогоды трассы казахстанских водителей начали штрафовать. Сумма штрафов составляет от 30 МРП (103 500 тенге) или арест до 15 суток, сообщает Zakon.kz.

Дежурные патрульные экипажи стали привлекать к ответственности недисциплинированных водителей. Сотрудники патрульных экипажей начали с водителей в Карагандинской области.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщили, что аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются из-за непогоды на автодорогах Казахстана.

Отметим, что 3 января в Карагандинской области закрыты все дороги. Но некоторые водители, несмотря на запрет, все равно отправились в дорогу. На автодороге их ждали дежурные патрульные экипажи.

Трое водителей не подчинились требованиям полицейских об остановке, им выписали штраф в размере 30 МРП (103 500 тенге), или арест до 15 суток за неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительного органа.

В настоящее время около 200 автомашин стоят по всем направлениям. До ближайших населенных пунктов их сопровождают сотрудники батальона патрульной полиции ДП области. 

Отметим, в указанный период в областном центре произошло 27 мелких дорожно-транспортных происшествий. Основные причины – невнимательность водителей, превышение скоростного режима.

Ранее, в декабре прошлого года, казахстанcких водителей предупреждали о штрафах, либо аресте за выезд на закрытые трассы в непогоду.

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Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются из-за непогоды на автодорогах Казахстана

Анастасия Беньяминова
Карагандинская область
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