Названы великие державы, в партнерстве с которыми заинтересовано большинство стран

Gallup International опубликовал результаты специального международного исследования, выявившего наиболее предпочтительных для сотрудничества в области безопасности и экономики держав, сообщает Zakon.kz.

Участниками опроса стали более 59,8 тыс. респондентов из 64 стран мира. Оператором опроса в Казахстане выступил Центр бизнес-информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia.

Согласно выводам нового глобального опроса, большинство участников отдали свои голоса в пользу четырех сверхдержав. В цифровом выражении получен следующий расклад предпочтений по миру:





Фото: Zakon.kz

Из этого следует, что значительная часть респондентов в опрошенных странах надеются получить защиту у США. А наиболее выгодным экономическим партнером видят Европейский союз.



"Связка "Россия-Китай" намного отстает от связки "США-ЕС" как в качестве экономических партнеров, так и в роли военных союзников. В то же время внутри этого союза в вопросах экономики опрашиваемые склонны больше опираться на поддержку Китая, в вопросах безопасности – на Россию". Центр бизнес-информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia

По сообщению Центра бизнес-информации, если брать во внимание предпочтения отдельных стран, то здесь заметно, что на настроения людей влияют не столько экономическая конъюнктура и текущая политическая ситуация, сколько факторы исторического и ментального порядка.

В сфере экономики к США в наибольшей степени тяготеют Косово, Израиль и Южная Корея. Они же видят в Соединенных Штатах опору своей безопасности. А вот респонденты в странах ЕС в большинстве своем настроены отнюдь не проамерикански.

"Словения и Словакия находятся в числе пяти стран, наиболее негативно относящихся к экономическому сотрудничеству с США. Сторонников такого сотрудничества здесь всего лишь 6-7%. В нижней части выбирающих экономическое партнерство с Соединенными Штатами находится подавляющее большинство стран Европейского союза с показателем менее 20%. Даже в самой проамериканской в Европе стране – Великобритании – опрошенные отдали всего лишь треть голосов за экономическое партнерство с великой заокеанской державой. Самыми ярыми противниками экономического сотрудничества с США предсказуемо оказались Россия и Сербия, и, несколько неожиданно, Молдова с ее прозападным правительством, но в основном пророссийскими массами". Центр бизнес-информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia

В числе стран, жители которых стремятся к экономическому и военному сотрудничеству с Китаем, выделяется Россия. Насколько это взаимно, сказать по данным опросов нельзя. Китай не принимал в нем участия. Из опрошенных стран на военный союз с Россией надеются прежде всего в Сербии, Эфиопии, Сирии и Армении. Эти же страны желают и экономического партнерства с Российской Федерацией, но в данном опроснике место Эфиопии заняла Молдова. Сербия показала себя во всех отношениях самой пророссийской страной.

Рейтинг предпочтений казахстанцев выглядит следующим образом:

Фото: Zakon.kz

Как видим, среди мировых держав казахстанцы предпочитают в качестве партнера и в экономике и особенно в сфере безопасности Россию. Следующее место с существенным отрывом в их предпочтениях занимает Европейский союз. Проамериканские и особенно прокитайские настроения мало распространены в Казахстане.



Ранее был проведен опрос глобальных настроений за прошедший 2022 год. Анализ включает в себя показатели "индекса надежды", "индекса счастья", а также уровня ощущения глобальной угрозы в мире.