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Политика

Средние державы, возможно, должны принять на себя большую ответственность – Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 10:58 Фото: akorda.kz
Выступая 29 мая 2025 года на пленарной сессии Международного форума Астана (Astana International Forum, AIF), глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о роли средних держав, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что стоящие перед нами угрозы, несомненно, носят транснациональный характер.

"Однако наши ответные действия становятся все более разобщенными. Институты глобального сотрудничества следует адаптировать в условиях более хрупкого, нестабильного и противоречивого мира. Казахстан твердо убежден, что средние державы должны быть привержены справедливому и инклюзивному глобальному порядку, который требует переоценки подходов. Соответственно, средние державы, возможно, должны принять на себя большую ответственность".Касым-Жомарт Токаев

Он напомнил, что в конце этого года мы отметим 80-летие Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

"Основанная в 1945 году 51 государством после разрушительной мировой войны, ООН предложила смелое видение более мирного и безопасного мира. Сегодня в организацию входят 193 государства-члена, представляющие собой более разнообразное, комплексное и взаимосвязанное глобальное сообщество. Однако основные структуры ООН, особенно Совет безопасности, со временем практически не изменились. Этот разрыв между институциональной структурой, которая была создана 80 лет назад, и современными реалиями подрывает доверие к ООН и ее эффективность".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства считает, что критические решения, затрагивающие миллиарды людей, не должны приниматься лишь несколькими странами.

"Поэтому Казахстан поддерживает расширение Совета безопасности ООН, включая более широкое региональное представительство. Структурная реформа Совета безопасности необходима, чтобы ООН оставалась актуальной и по-настоящему отражала реальный мир. Крупные державы должны подтвердить свою приверженность делу сохранения мира и безопасности, а также ключевому принципу уважения территориальной целостности всех стран. Все мы должны твердо придерживаться Устава ООН, избегая предвзятых и избирательных подходов к его основным принципам. Только так мы сможем восстановить доверие к авторитету Организации Объединенных Наций".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что современные конфликты становятся все более затяжными и сложными.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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