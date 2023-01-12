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Бывшая жена Джеффа Безоса развелась второй раз

Бывшая жена Джеффа Безоса Фото: Instagram/mackenziescott2020
Бывшая жена миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса МакКензи Скотт оформила второй развод после года брака, сообщает Zakon.kz.

52-летняя Скотт рассталась с Дэном Джуэттом – учителем химии в элитной частной школе, в которой учатся ее дети, сообщает New York Post.

Бывшие возлюбленные тайно поженились в марте 2021 года. В сентябре 2022 года Скотт подала на развод с Джуэтт, и, согласно документам, урегулирование имущественных вопросов еще не состоялось. У пары нет общих детей. 

Скотт – писательница и третья по богатству женщина в США – была замужем за Джеффом Безосом почти 25 лет и имеет от него четырех детей.

Она развелась с Безосом, получив акции Amazon на сумму 38,3 млрд долларов. Их соглашение о разводе включало 4% акций гиганта розничной торговли в интернете, или 19,7 млн акций. По условиям соглашения Безос сохранил 75% акций Amazon, принадлежащих супругам, а также контроль над голосующими акциями.

Скотт поклялась отдать более половины своего состояния на благотворительность и с тех пор пожертвовала не менее 14 млрд долларов 16 тыс. некоммерческих организаций.

В марте она пожертвовала 436 млн долларов Международной организации Habitat for Humanity и 84 ее филиалам в США.

По данным Forbes, в прошлом месяце ее состояние оценивали в 27 млрд долларов.

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