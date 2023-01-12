Астрономы обнаружили неизвестную планету

Ранее неизвестную планету, на которой может быть жизнь, нашли астрономы. Ее рабочее название - TOI 700 e, сообщает Zakon.kz.

TOI 700 e находится от Земли примерно в 100 световых годах, в южном созвездии Золотой Рыбы. По информации ученых, планета размером почти с Землю состоит из каменистых пород. На ее поверхности может быть вода.





Новое открытие сделали с помощью телескопа NASA TESS

"Если бы звезда была немного ближе или планета немного больше, мы могли бы обнаружить TOI 700 e в первый год данных TESS", — сказал докторант Университета Мэриленда Бен Хорд, - Но сигнал был настолько слабым, что нам понадобился дополнительный год транзитных наблюдений, чтобы идентифицировать его".

Ранее астрономы сообщили, что потрясающие метеоритные дожди, полнолуния и затмения осветят небо в 2023 году.

