Невероятно "прожорливую" планету обнаружили астрономы

Астрономы в глубинах космоса обнаружили необыкновенно "прожорливую" планету: она так быстро поглощает окружающий ее газ, что вот-вот превратится в звезду. Ничего подобного ученые еще не видели, сообщает Zakon.kz.

Это небесное тело, названное Cha 1107-7626, нашли ученые Европейского космического агентства в созвездии Хамелеона. Это так называемая планета-сирота, то есть она вращается не вокруг звезды, а свободно движется в космосе.

"Происхождение блуждающих планет до сих пор остается загадкой. Нынешнее открытие показывает, что Cha 1107-7626 формируется скорее как звезда, а не как планета", – говорится в докладе астрофизиков.

С таким наука еще не сталкивалась: планетарный объект ведет себя как звезда.

Молодая планета находится в центре огромного облака газа и пыли и активно развивается. Сейчас она в 5-10 раз массивнее Юпитера – крупнейшей планеты Солнечной системы. Но благодаря своему "отменному аппетиту" скоро станет еще больше.

Планета поглощает 6 млрд тонн газа каждую секунду. Если сравнить, то всего за 10 минут поглощает годовой мировой объем добычи газа на Земле.

Для Земли планета не представляет угрозы, она находится от нас на расстоянии 620 световых лет.

"Все планеты-гиганты прожорливы. Но не всем так везет с "питанием", как Cha 1107-7626. При таком обилии пищи (много газа) планета достаточно быстро по космическим меркам станет звездой", – рассказал корреспонденту ИА "ДОН 24" директор Донской астрономической обсерватории ЮФУ Валерий Тупицын.

Нечто подобное есть и в нашей Солнечной системе.

"За примером далеко ходить далеко не надо – это Юпитер. Планета-гигант, как пылесос, проглатывает все, что летает в космосе, в том числе кометы и астероиды, мчащиеся в сторону Земли. За что ему спасибо, он защищает нашу планету. Но газовая составляющая системы давно поделена, и Юпитеру приходится довольствоваться тем малым, что периодически выталкивается из пояса астероидов", – рассказал астроном.

Другое уникальное представление ученые наблюдают между орбитами Сатурна и Урана: таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик.