Крупный пожар в Алматы: в ДЧС рассказали подробности

12 января в обед в доме по проспекту Абая напротив Центрального стадиона произошел крупный пожар. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города предоставили детали происшествия, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении ДЧС, пожар произошел в пристройке (кухня) двухэтажного кафе "Тмин", расположенного на 1 и 2 этажах дома, с последующим переходом огня на квартиру на 3 этаже и частично кровлю дома.

Спустя два часа пожар был ликвидирован.

"Удалось отстоять значительную часть крыши, сам дом, коммерческое площади. Общая площадь пожара составила 310 кв. м." Пресс-служба ДЧС Алматы

Силами ДЧС спасены два человека, из них один ребенок. Также эвакуированы 60 человек, из них 13 детей.



"Жители поврежденной огнем квартиры будут размещены в гостинице (в настоящее время все эвакуированные жители находятся в прибывших для обогрева автобусах)". Пресс-служба ДЧС Алматы





Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Причина пожара устанавливается, заключили в ведомстве.

