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Происшествия

В Алматы вспыхнул крупный пожар

В Алматы вспыхнул крупный пожар, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 10:46 Фото: Instagram/112almaty_tjd
В Алматы произошел пожар в цехе по производству хлебобулочных изделий. Сотрудники городского департамента по чрезвычайным ситуациям локализовали возгорание практически за полчаса, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в 09:17 силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу на вызов о возгорании по адресу: ул. Халиуллина (Медеуский район).

"На месте происшествия первые расчеты были уже через 5 минут. Установлено горение кровли одноэтажного здания цеха по производству хлебобулочных изделий. Здание – отдельностоящее, угрозы распространению огня не возникло. Принятыми оперативными мерами локализация по пожару достигнута за 37 минут (в 09:59) на площади 260 кв. м".Пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве отметили, что пострадавших в результате пожара нет.

15 июня 2025 года сообщалось, что взрыв горящей машины в Мангистау напугал казахстанцев. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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