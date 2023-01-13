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"Барыс" совершил камбэк, но уступил ЦСКА

Барыс совершил камбэк, но уступил ЦСКА Фото:: ХК "Барыс"
В первом матче домашней серии "Барыс" проиграл ЦСКА, сообщает Zakon.kz.

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В пресс-службе казахстанской команды отмечают, что дебютную встречу в Континентальной хоккейной лиге провел защитник Эмиль Нургалиев.

Стартовый отрезок получился парадоксальным. "Барыс" десять минут играл в большинстве, однако на перерыв в ранге лидера ушел ЦСКА. В одной из контратак в меньшинстве отличился Матвей Гуськов. В начале второго отрезка Константин Окулов при игре в большинстве упрочил преимущество армейцев.

Ответ хозяев не заставил долго ждать. Никита Михайлис после сольного прохода вывел на отличную позицию Антона Сагадеева, и 89-й номер "Барыса" был точен. Спустя восемь минут астанчане в свою очередь отличились в меньшинстве. Голевую атаку создали Линден Вей и Дмитрий Шевченко. Незадолго до перерыва москвичи воспользовались ошибкой соперников при выходе из зоны, и Сергей Плотников в третий раз заставил капитулировать Никиту Бояркина.

В заключительной трети гости усилиями Антона Слепышева и Максима Мамина создали еще две результативные атаки и довели матч до уверенной победы.

14 января "Барыс" примет на домашней арене "Нефтехимик".

"Барыс" – ЦСКА – 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

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