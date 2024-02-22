18-е поражение: "Барыс" уступил "Автомобилисту"

В первом матче заключительной домашней серии сезона "Барыс" уступил "Автомобилисту", сообщает Zakon.kz.

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Уже в дебюте встречи команды обменялись результативными выпадами. Аркадий Шестаков открыл счет хлестким броском со входа в зону. Гости ответили на это точным выстрелом Алексея Макеева. В середине отрезка в воротах Эдварда Паскуале оказалась вторая шайба, которая угодила за спину голкиперу после броска Максима Осипова и рикошета от игрока в синей форме.

Под занавес второй двадцатиминутки Артем Каштанов упрочил преимущество команды из Екатеринбурга. Итог незадолго до финальной сирены подвел Александр Севостьянов.

"Барыс" – "Автомобилист" 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

1:0 – 00:59 – Шестаков (ЛаБейт, Хенкель)

1:1 – 02:50 – Макеев (Голышев, Да Коста)

1:2 – 08:46 – Осипов (Голышев, Да Коста)

1:3 – 36:36 – Каштанов

1:4 – 55:32 – Севостьянов (Кизимов)

Вратари: Паскуале – Аликин

Это уже 18 поражение "Барыс" из 20 игр. Ранее сообщалось, что в заключительном выездном матче сезона "Барыс" уступил "Амуру".