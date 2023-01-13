Пятница 13-е: чем запомнится этот день каждому знаку зодиака

По словам известных экспертов по звездам, пятница, 13 января 2023 года, обещает быть спокойной и размеренной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, астрологи рассказали, чем запомнится этот день каждому знаку зодиака.



"Не стоит переживать по любому поводу. Можете начинать планирование ремонта, переезды и путешествия". Астрологи

Овен

В пятницу 13-го представителям этого знака зодиака необходимо внимательнее прислушиваться к информации.

Спокойно воспринимайте критику в свой адрес, в ней есть рациональное зерно. Сумейте признать свои ошибки, чтобы в дальнейшем их не повторять.

Телец

Рожденным под этим знаком необходимо взять себя в руки и не давать волю эмоциям, особенно – негативным.

Проявите максимальную сдержанность на работе и не участвуйте в конфликтах.



Близнецы

Близнецам не следует работать самостоятельно, так как коллективный труд не принесет результатов.

Не полагайтесь в этот день на коллег.



Рак

Представителям этого знака зодиака советуют не обращать внимание на разные пустяки.



Все в вашей жизни происходит именно так, как должно быть. Просто подождите, всему свое время.

Лев

Рожденным под этим знаком придется заниматься монотонной работой.



Первая половина дня окажется скучной, но после обеда вас ждут интересные задачи и даже приятное времяпрепровождение ближе к вечеру.



Дева

Девам нельзя спешить успеть все и сразу – им советуют все выполнять постепенно и по очереди.

Взявшись за несколько дел сразу, вы рискуете совершить ошибки и не довести до логического завершения ни одно из них.

Весы

Представители этого знака зодиака не смогут в пятницу 13-го найти общий язык с родными и близкими, как бы ни старались.

Постарайтесь ограничить общение и не усугубляйте и без того сложную ситуацию взаимными претензиями. Сейчас не время для откровенных разговоров.

Скорпион

Для рожденных под этим знаком день обещает быть благоприятным.



После обеда можете рассчитывать на финансовые поступления и отличные вознаграждения за декабрьскую работу.

Стрелец

Напряженным будет этот день для Стрельцов.

Вам не под силу сейчас справиться с некоторыми делами, поэтому их придется перенести на другие дни.

Козерог

Для представителей этого знака зодиака день обещает быть спокойным и размеренным.

Возможны как спокойная прогулка на свежем воздухе, так и насыщенный и интересный вечер.

Водолей

В пятницу 13-го решительные Водолеи смогут добиться отличных результатов.

Не стоит бояться знакомств и общения. Новые знакомые в перспективе станут для вас лучшими друзьями.

Рыбы

В этот день Рыбам советуют заняться налаживанием личной жизни.

Одиноких представителей знака ждет судьбоносная встреча.

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