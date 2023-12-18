На каких трассах Казахстана до сих пор ограничено движение из-за непогоды

Фото: unsplash

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "ҚазАвтоЖол" проинформировал, на каких трассах 18 декабря 2023 года до сих пор ограничено движение из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

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