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На каких трассах Казахстана до сих пор ограничено движение из-за непогоды

На каких трассах Казахстана до сих пор ограничено движение из-за непогоды Фото: unsplash
Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "ҚазАвтоЖол" проинформировал, на каких трассах 18 декабря 2023 года до сих пор ограничено движение из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 19:00 18 декабря 2023 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на трех участках автодорог республиканского значения в трех областях.

Жамбылская область - 1 участок (79 км)

  • "Алматы-Ташкент-Термез" км. 159-238, уч. с. Кенен – с. Кайнар (новый перевал Кордай) -79 км;

Ограничение действует для всех видов транспорта.

Актюбинская область - 1 участок (176 км)

  •  "Самара-Шымкент" км. 526-702 уч. гр.Западно-Казахстанской обл.- с.Маржанбулак – 176 км;

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.

Западно-Казахстанская область - 1 участок (132 км)

  • "Самара-Шымкент" км. 394-526 уч. п.Жымпиты – гр.Актюбинской области. 132- км;

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.

Ранее сообщалось, в каких областях Казахстана на 19 декабря 2023 года объявлено штормовое предупреждение. Подробности здесь.

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