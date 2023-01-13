Сколько стоит сходить в кино в городах Казахстана

Средняя цена одного билета в кинотеатрах cтраны в декабре 2022 года составила 1860 тенге, рассказали в Бюро национальной статистики. Во сколько казахстанцам обходится поход в кино – в материале Zakon.kz.

Дороже всего посещение кинотеатра обходится жителям Атырау – 2683 тенге. На втором месте – Шымкент – 2637, третий дорогой город – Туркестан. Здесь средняя цена на билет в кино – 2598 тенге.

Наиболее высокие цены зафиксированы также в Актобе, Усть-Каменогорске и Кокшетау. Там билет за просмотр фильма стоил от 1900 до 2500 тенге. В остальных регионах цена варьируется от 1350 до 1850 тенге.

Самая низкая стоимость билета – в Таразе. Здесь киноманы платят за один сеанс в среднем 1321 тенге.

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