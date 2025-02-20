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Общество

Сколько городов в Казахстане

Сколько городов в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 12:54 Фото: wikimedia
В Бюро национальной статистики рассказали, сколько в Казахстане городов, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, на 1 января 2025 года в Казахстане статус города имеют 90 населенных пунктов, и за последний год их число увеличилось на одну единицу.

"Новый город областного значения появился в Алматинской области. В целом, 39 городов имеют областное значение, 48 – районное значение, три города – республиканское значение", – отметили в Бюро.

В разрезе регионов наибольшее количество городов находится в Акмолинской области – 11, а также в Актюбинской и Карагандинской областях – по восемь в каждой.

На 1 января 2025 года в числе территориальных единиц страны насчитывается 195 районов, 29 поселков, 2160 сельских округов и 6179 сел.

Указом президента от 9 января 2024 года Илийский район Алматинской области был реорганизован путем выделения из него села Жетыген. При этом село Жетыген отнесли к категории города областного значения и переименовали в город Алатау. Общая площадь города – 88 тыс. гектаров. Население составляет 52,7 тыс. человек.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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