Мошенники обманули жительницу Костаная, обещая наследство в 500 тысяч евро

45-летняя жительница Костаная стала жертвой злоумышленников. Женщина поверила, что в наследство может получить 500 тысяч евро, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении пресс-службы полиции Костанайской области, для получения наследства ей нужно было предоставить свои персональные данные и номера карт.

"Женщина сделала все в точности, как ее проинструктировал мошенник, и лишилась 2,5 млн тенге". Пресс-служба ДП Костанайской области

Также в полиции рассказали, что в Рудном две женщины попались на уловки мошенников, которые представились сотрудниками безопасности банка.

"Предоставив свои персональные данные, 52-летняя женщина лишилась 174 тысяч тенге. У второй женщины злоумышленники не только сняли со счета 700 тысяч тенге, но и оформили на нее кредит в размере 3 млн тенге". Пресс-служба ДП Костанайской области

По данным фактам, согласно данным пресс-службы, ведется досудебное расследование по статье 190 "Мошенничество".

В конце 2022 года стало известно, что за год интернет-мошенники обманули казахстанцев на 15 млрд тенге.