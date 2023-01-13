Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Мошенники обманули жительницу Костаная, обещая наследство в 500 тысяч евро

Мошенники обманули жительницу Костаная, обещая наследство в 500 тысяч евро Фото: pixabay
45-летняя жительница Костаная стала жертвой злоумышленников. Женщина поверила, что в наследство может получить 500 тысяч евро, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении пресс-службы полиции Костанайской области, для получения наследства ей нужно было предоставить свои персональные данные и номера карт.

"Женщина сделала все в точности, как ее проинструктировал мошенник, и лишилась 2,5 млн тенге".Пресс-служба ДП Костанайской области

Также в полиции рассказали, что в Рудном две женщины попались на уловки мошенников, которые представились сотрудниками безопасности банка.

"Предоставив свои персональные данные, 52-летняя женщина лишилась 174 тысяч тенге. У второй женщины злоумышленники не только сняли со счета 700 тысяч тенге, но и оформили на нее кредит в размере 3 млн тенге".Пресс-служба ДП Костанайской области

По данным фактам, согласно данным пресс-службы, ведется досудебное расследование по статье 190 "Мошенничество".

В конце 2022 года стало известно, что за год интернет-мошенники обманули казахстанцев на 15 млрд тенге.

Читайте также

В Жезказгане изъяли нелегальные табак и алкоголь на 20 млн тенге

В Актюбинской области в сарае нашли повешенного подростка

В Таразе нашли два схрона оружия, украденного во время январских событий

Анастасия Московчук
Костанай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
туман на дороге
Узбекистанцев призвали воздержаться от поездок в Казахстан
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Алматы из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц
В Алматы из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления