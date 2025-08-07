Жительницу Степногорска обманули мошенники при попытке забронировать отдых на Балхаше

В Акмолинской области зарегистрирован новый случай интернет-мошенничества: жительница Степногорска стала жертвой обмана при бронировании отдыха через Instagram, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в полиции, 6 августа в Управление полиции Степногорска обратилась 45-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что 4 июля нашла в Instagram страницу, на которой предлагались услуги по аренде домиков на озере Балхаш, и вступила в переписку с предполагаемым администратором базы отдыха.



"Потерпевшая перевела три платежа на общую сумму 82 тысячи тенге за бронирование жилья на шесть суток. После внесения предоплаты связь с представителем базы прервалась, а подтверждение брони так и не было получено", – сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование. Установлено лицо, чья причастность к мошенничеству в настоящее время проверяется.

Полиция Акмолинской области вновь призывает граждан быть осторожными при бронировании жилья или услуг в интернете: проверять подлинность страниц, наличие официальных сайтов и лицензий, а также не переводить деньги незнакомым лицам без надлежащих подтверждений.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Житель Астаны остался без квартиры и автомобиля "благодаря" ловким манипуляциям мошенника.