Происшествия

Жительницу Степногорска обманули мошенники при попытке забронировать отдых на Балхаше

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 18:53 Фото: freepik
В Акмолинской области зарегистрирован новый случай интернет-мошенничества: жительница Степногорска стала жертвой обмана при бронировании отдыха через Instagram, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в полиции, 6 августа в Управление полиции Степногорска обратилась 45-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что 4 июля нашла в Instagram страницу, на которой предлагались услуги по аренде домиков на озере Балхаш, и вступила в переписку с предполагаемым администратором базы отдыха.

"Потерпевшая перевела три платежа на общую сумму 82 тысячи тенге за бронирование жилья на шесть суток. После внесения предоплаты связь с представителем базы прервалась, а подтверждение брони так и не было получено", – сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование. Установлено лицо, чья причастность к мошенничеству в настоящее время проверяется.

Полиция Акмолинской области вновь призывает граждан быть осторожными при бронировании жилья или услуг в интернете: проверять подлинность страниц, наличие официальных сайтов и лицензий, а также не переводить деньги незнакомым лицам без надлежащих подтверждений.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Житель Астаны остался без квартиры и автомобиля "благодаря" ловким манипуляциям мошенника. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
В Алматы автобус насмерть сбил пенсионерку
Происшествия
18:32, Сегодня
В Алматы автобус насмерть сбил пенсионерку
В Актау дети избили ребенка в частном детсаду
Происшествия
18:22, Сегодня
В Актау дети избили ребенка в частном детсаду
Подросток выстрелил в челюсть друга из винтовки в Жамбылской области
Происшествия
17:51, Сегодня
Происшествия
17:51, Сегодня
Подросток выстрелил в челюсть друга из винтовки в Жамбылской области
