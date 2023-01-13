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Врач назвала полезные для глаз продукты

врач назвала полезные для глаз продукты Фото: pixabay
Врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина рассказала о полезных продуктах, которые помогут поддержать здоровье глаз, сообщает Zakon.kz.

Здоровье глаз поддержат такие продукты, как болгарский перец, петрушка и фисташки. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина, сообщает "Москва 24".

По ее словам, от заболеваний и возрастных изменений глаза защищают лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин.

"Все они из группы каротиноидов – природных органических пигментов, которые сами по себе не синтезируются в организме. Пополнять их запасы можно только из определенных продуктов или витаминных комплексов".Ирина Калинина

Уровень каротиноидов особенно важен для тех, кто много времени проводит за компьютером, телевизором и смартфоном. Экраны излучают синий свет, который повреждает клетки сетчатки глаз. Лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин способны их защитить, сказала Калинина.

"Эти пигменты снижают риск развития многих офтальмологических заболеваний, препятствуют проникновению УФ-лучей в глазную сетчатку и способствуют быстрой регенерации тканей после операций на глазах".Ирина Калинина

Также каротиноиды предотвращают возрастные изменения в органах зрения. Поэтому пожилым стоит включить в рацион продукты, которые их содержат.

"Лютеина и зеаксантина больше всего в шпинате, кресс-салате, болгарском перце, базилике, петрушке и рукколе. Также их много в зеленом горошке, фисташках, салате-латуке и тыкве".Ирина Калинина

Исследования показали, что 18 граммов оливкового масла повышают усвоение каротиноидов с 5 до 25%. Тот же эффект дает растительное или сливочное масло, подчеркнула специалист. Количество каротиноидов также увеличивается при тепловой обработке продуктов.

Для восполнения дефицита лютеина и зеаксантина можно использовать БАДы. По мнению эндокринолога, для стойкого эффекта принимать такие добавки необходимо в течение года.

С восполнением дефицита мезо-зеаксантина сложнее: определенное количество этого пигмента содержится в мясе и коже форели, сардинах и лососе. Других доступных пищевых источников нет, отметила врач. Однако ученые предполагают, что этот пигмент способен синтезироваться в организме из того же лютеина.

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