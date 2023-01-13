Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ввезенные из Армении машины можно поставить на учет в Казахстане

регистрация Фото: Zakon.kz
Ввезенные из Армении машины можно поставить на учет в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе МВД, ведомство совместно с МИДом и коллегами из Армении прорабатывают вопрос о снятии их с учета дистанционно.

"Транспортные средства, ввезенные из Армении, поставленные на временный учет и получившие желтые государственные регистрационные номерные знаки, также подлежат регистрации в рамках текущей реализации. У них есть возможность получить белые государственные регистрационные номерные знаки и встать на учет". Алтынбек Жамалиев, старший инспектор по особым поручениям КАП МВД

Ранее в МВД подробно рассказали о легализации иностранных авто в Казахстане.

Читайте также

В Алматы перекроют улицы из-за съемок фильма

В Казахстане из-за непогоды закрыта только одна трасса

Прекращены полномочия сенатора Андрея Лукина

Елена Беляева
МВД РК Армения Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
туман на дороге
Узбекистанцев призвали воздержаться от поездок в Казахстан
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Алматы из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц
В Алматы из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления