Ввезенные из Армении машины можно поставить на учет в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе МВД, ведомство совместно с МИДом и коллегами из Армении прорабатывают вопрос о снятии их с учета дистанционно.

"Транспортные средства, ввезенные из Армении, поставленные на временный учет и получившие желтые государственные регистрационные номерные знаки, также подлежат регистрации в рамках текущей реализации. У них есть возможность получить белые государственные регистрационные номерные знаки и встать на учет". Алтынбек Жамалиев, старший инспектор по особым поручениям КАП МВД

Ранее в МВД подробно рассказали о легализации иностранных авто в Казахстане.