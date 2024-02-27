Житель Актобе отдал мошеннику 300 тысяч тенге, чтобы поставить машину на учет

Мужчина, обманувший автовладельцев с иностранным учетом, задержан в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, в отдел обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный мужчина обманным путем взял у него более 300 тыс. тенге якобы за помощь в постановке на учет автомобиля, пригнанного из ближнего зарубежья. Однако обещанную услугу он так и не оказал.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Мангистауской области, который признал свою вину. В настоящее время установлена причастность задержанного еще к двум эпизодам", – информируют стражи порядка.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС.

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