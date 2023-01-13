Ночную Землю запечатлели из космоса

Фото: Instagram/olegmks

Космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев 13 января показал фотоснимки, на которых запечатлены виды Земли в ночное время, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: