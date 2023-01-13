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Ночную Землю запечатлели из космоса

планета Фото: Instagram/olegmks
Космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев 13 января показал фотоснимки, на которых запечатлены виды Земли в ночное время, сообщает Zakon.kz.

планета

Фото: Instagram/olegmks

Олег Артемьев подписал фотографии: "По вашим просьбам – ночная Земля! Night Earth!"

снимки

Фото: Instagram/olegmks

В комментариях подписчики восхитились снимками:

  • Как же Земля красива!
  • Хочу посмотреть на это своими глазами!
  • Все фото чудесные. Даже не знаю, что выбрать.
  • А что там светится?
планета

Фото: Instagram/olegmks

11 января Олег Артемьев выложил на своей странице в Instagram видеокадры из космоса, на которых он показал Аральское море и Байконур.

12 января космонавт показал Каспийское море из окна МКС. 

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