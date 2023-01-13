Ночную Землю запечатлели из космоса
Фото: Instagram/olegmks
Космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев 13 января показал фотоснимки, на которых запечатлены виды Земли в ночное время, сообщает Zakon.kz.
Фото: Instagram/olegmks
Олег Артемьев подписал фотографии: "По вашим просьбам – ночная Земля! Night Earth!"
Фото: Instagram/olegmks
В комментариях подписчики восхитились снимками:
- Как же Земля красива!
- Хочу посмотреть на это своими глазами!
- Все фото чудесные. Даже не знаю, что выбрать.
- А что там светится?
Фото: Instagram/olegmks
11 января Олег Артемьев выложил на своей странице в Instagram видеокадры из космоса, на которых он показал Аральское море и Байконур.
12 января космонавт показал Каспийское море из окна МКС.
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