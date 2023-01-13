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В Алматинской области накрыли нарколабораторию

наркотики Фото: polisia.kz
Спецоперацию провели на территории Талгарского района 10 января. Лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в поселке Жаналык, сообщает Zakon.kz.

Нарколаборатория работала в одном из домов в поселке. Полицейские провели обыск, обнаружили и изъяли 8,39 г наркотического средства "мефедрон", прекурсоры в количестве 30 литров, БК-4 весом 2,162 кг, метиламин общим весом более 2 кг, а также более 20 г марихуаны.

Также на месте нашли предметы для изготовления и употребления наркотиков. Подозреваемым оказался 34-летний мужчина. Его водворили в изолятор временного содержания.

Факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по статье 297 ч.1 УК РК.

22 декабря 2022 года в Алматинской области граждане Украины организовали две нарколаборатории. 


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Ирина Лукичева
Алматинская область
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