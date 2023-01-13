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В Алматы перекроют улицы из-за съемок фильма

фильм Фото: pexels
Алматинцам нужно планировать свой маршрут с 15 по 19 января заранее, так как в городе в это время пройдут съемки художественного фильма. Некоторые улицы перекроют. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в акимате Алматы.

Временно перекроют определенные участки улиц города:

  • 15 января с 10:00 до 14:00 – ул. Жибек Жолы от ул. Бузурбаева до парка им. Горького;
  • 16 января с 19:00 до 02:00 – ул. Тимирязева от ул. Жандосова до ул. Розыбакиева;
  • 18 января с 01:00 до 06:00 – ул. Богенбай батыра от пр. Достык до ул. Уалиханова;
  • 18 января и 19 января с 03:00 до 07:00 – ул. Курмангазы от пр. Назарбаева до ул. Тулебаева.

Съемки будут включать сцены с применением дыма, пиротехнических средств, а также громких звуков и хлопков. Некоторые съемки будут проходить с большим количеством массовки. 

"Съемочная группа обязалась оповестить жителей близлежащих к съемочным локациям домов за несколько дней до старта съемок, а также использовать информационные знаки непосредственно на самих локациях", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к съемочному процессу.


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