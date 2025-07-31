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Общество

Еще одну улицу перекроют в Алматы

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 17:01 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы на время перекроют участок еще одной улицы. Причина – средний ремонт, сообщает Zakon.kz.

Речь о частичном перекрытии ул. Кабанбай батыра.

"В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Кабанбай батыра вводятся временные ограничения движения. Так, с 22:00 31 июля до 06:00 1 августа 2025 года движение будет перекрыто на участке от улицы Кастеева до улицы Калдаякова", – говорится в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале AlmatyJoly.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Жителей и гостей Алматы предупредили, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

"Просим заранее планировать свой маршрут", – призвали горожан.

Ранее сообщалось, что в Алматы на три дня закроют ул. Маркова и на 10 часов – ул. Улугбека.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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