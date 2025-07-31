Еще одну улицу перекроют в Алматы

В Алматы на время перекроют участок еще одной улицы. Причина – средний ремонт, сообщает Zakon.kz.

Речь о частичном перекрытии ул. Кабанбай батыра.

"В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Кабанбай батыра вводятся временные ограничения движения. Так, с 22:00 31 июля до 06:00 1 августа 2025 года движение будет перекрыто на участке от улицы Кастеева до улицы Калдаякова", – говорится в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале AlmatyJoly.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Жителей и гостей Алматы предупредили, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

"Просим заранее планировать свой маршрут", – призвали горожан.

Ранее сообщалось, что в Алматы на три дня закроют ул. Маркова и на 10 часов – ул. Улугбека.