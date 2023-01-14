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Самый масштабный урок домбры внесен в Книгу рекордов Гиннесса

урок Фото: nis.edu.kz
Самый масштабный урок домбры, которым в мае 2022 года завершился учебный год в столичной Интеллектуальной школе физико-математического направления (NIS), внесен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Урок домбры в NIS – единственный случай в мире, когда на главном национальном инструменте сыграли почти 1000 учеников одной школы. Дирижировал уникальным оркестром педагог дополнительного образования, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан Айтжан Тоқтаған. На самом масштабном уроке домбры прозвучали знаменитые кюи "Сарыарқа", "Балбырауын", "Еркем-ай", "Кеңес", "Жастар биі".


"По требованиям Книги рекордов Гиннесса за масштабным уроком наблюдали более 25 стюардов и 2 свидетеля. На каждые 50 участников приходился один независимый стюард, который наблюдал за конкретной группой. Свидетели выступали в качестве доверенных лиц GWR, они контролировали создание рекорда и абсолютное соблюдение всех критериев Книги", – отметили в NIS.

Согласно требованиям Guinness World Records перед началом масштабного урока все участники прошли регистрацию в двух пунктах: в первом – просканировали свои бейджи и отметились через программу "Кандидат-маркер", во втором – дежурный провел механический учет участников.

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