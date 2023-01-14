Актера Эзру Миллера приговорили к году исправительных работ за кражу со взломом

Верховный уголовный суд округа Беннингтон приговорил звезду сериала "Флэш" Эзру Миллера к году исправительных работ и штрафу в размере 500 долларов, а также к 80-90 дням условного заключения за незаконное проникновение, сообщает Zakon.kz.

В течение года актер будет находиться на административном испытательном сроке. Для его успешного прохождения необходимо соблюсти 41 условие, сообщает Deadline.

Эзре Миллеру предстоит зарегистрироваться в департаменте исправительных учреждений Вермонта и ежемесячно сообщать о своем месте проживания. Также он обязан проходить тест на алкоголь и запрещенные вещества и продолжать курс лечения психики.



Обвинение в краже Миллеру предъявили 7 августа 2022. Согласно отчету полиции, ранним утром 1 мая актер проник в дом своего соседа и украл три бутылки с алкоголем.

Допросив свидетелей и изучив записи с видеокамер, полиция установила подозреваемого. 13 января Эзра признал себя виновным.