Продавец дверей обманула покупателей на сумму более 3-х млн тенге

Столичный продавец магазина дверей завладела более чем тремя миллионами тенге путем обмана покупателей, сообщает Zakon.kz.

Продавец-менеджер строительного магазина по улице Сыганак под предлогом предоставления межкомнатных дверей и ламината обманным путем завладела деньгами граждан.

48-летняя работница набирала товар по оптовой цене, затем реализовывала доверчивым жителям столицы по цене ниже указанной суммы в самом магазине. Доставку товара злоумышленница обещала покупателям предоставить до адреса в течение двух-трех недель.



"Присвоив чужие деньги, женщина перестала появляться на рабочем месте и отвечать на звонки клиентов. После чего в адрес руководства магазина поступили жалобы о махинациях продавца. В результате мошеннических действий женщины пострадало трое граждан, общий ущерб составил более 3 млн тенге". ДП Астаны

Сотрудниками криминальной полиции УП района "Есиль" в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий мошенница была установлена и подвергнута "подписке о невыезде".

По всем фактам мошенничества проводится досудебное расследование.

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