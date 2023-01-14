Продавец дверей обманула покупателей на сумму более 3-х млн тенге
Продавец-менеджер строительного магазина по улице Сыганак под предлогом предоставления межкомнатных дверей и ламината обманным путем завладела деньгами граждан.
48-летняя работница набирала товар
по оптовой цене, затем реализовывала
доверчивым жителям столицы по цене ниже
указанной суммы в самом магазине. Доставку
товара злоумышленница обещала покупателям предоставить до адреса в течение двух-трех недель.
"Присвоив чужие деньги, женщина перестала появляться на рабочем месте и отвечать на звонки клиентов. После чего в адрес руководства магазина поступили жалобы о махинациях продавца. В результате мошеннических действий женщины пострадало трое граждан, общий ущерб составил более 3 млн тенге".ДП Астаны
Сотрудниками криминальной полиции УП района "Есиль" в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий мошенница была установлена и подвергнута "подписке о невыезде".
По всем фактам мошенничества проводится досудебное расследование.
Полицейского начальника судят за взятку от "короля трамадола" в Уральске.