Криптовалюту на 67 млн тенге украли у алматинца

В Алматы осудили мужчину, который обманным путем завладел чужой криптовалютой, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 4 сентября в прокуратуре города, на территории Бостандыкского района стороны осуществили сделку купли-продажи криптовалюты.

"Гражданин Х., введя в заблуждение потерпевшего, сообщил недостоверный счет крипто кошелька. В результате завладел криптовалютой потерпевшего на 67 млн тенге", – сказано в сообщении.

Во время досудебного расследования потерпевшему частично было возвращено 19,5 млн тенге.

Суд приговорил подсудимого к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали о том, как казахстанец заработал более 2 млрд тенге на криптовалюте и сел на длительный срок.