В Казахстане стартовали выборы депутатов Сената. Трансляция

В Казахстане 14 января стартовали выборы депутатов Сената, сообщает Zakon.kz.

В Туркестанской области наибольшее количество голосов набрал аким Жетысайского района Мурат Кадырбек. За него отдали 200 голосов. За Мирамбека Акмуратова – 69, "Против всех" – 7, недействительны два бюллетеня.

В Акмолинской области наибольшее количество голосов набрал Жунусов Талгат за него отдали 199 голосов. За Айнагулу Балташеву –7, за Айгуль Сабитова – 6. "Против всех" – 7.

Жунусов Талгат является секретарь Акмолинского областного маслихата.

В Актюбинской области наибольшее количество голосов набрал Амангельды Нугманов. Он набрал – 148 голосов. За Дану Бекбауову – 15, за Рахыма Бекназарова – 11, "Против всех" – 4.

Амангельды Нугманов работает секретарем Актюбинского областного маслихата.

В Алматинской области наибольшее количество голосов набрал Жанболат Жоргенбаев. За него отдали 154 голоса. За Нурлана Ертаса – 24, "Против всех" –7.

Жанболат Жоргенбаев является депутатом Сената Парламента РК.

В Атырауской области наибольшее количество голосов набрал секретарь маслихата Алибек Наутиев. За него отдали 81 голос. За Багиту Шеркешбаеву – 30, за Гильмана Сарсемалиева – 6, "Против всех" – 1, Недействительный бюллетень – 1.

В Западно-Казахстанской области наибольшее количество голосов набрал Арман Утегулов. За него отдали 127 голосов. За Акылбека Султанова – 25. За Айбулата Курумбаева –15, "Против всех" – 3. Недействительных бюллетеня – 2.

Арман Утегулов является первым заместителем акима Западно-Казахстанской области.

В Жамбылской области наибольшее количество голосов набрал Сакен Арубаев. За него проголосовали 158 человек. За Усербаева Султана – 18, "Против всех" – 1, два испорченных бюллетеня.

Сакен Арубаев является акимом Шуского района Жамбылской области.

В Улытауской области наибольшее количество голосов набрал Советбек Медебаев. Он набрал 37 голосов. Ахат Курмансеитов – 11, Ержан Токимбаев – 10, "Против всех" – 2. Недействителен один бюллетень.

Советбек Медебаев является депутатом Сената Парламента РК.

В Костанайской области наибольшее количество голосов набрал Гауез Нурмухамбетов. За него отдали 212 голосов. Самат Шуменбаев набрал 22 голоса. За Жанар Куйшинову – 17, "Против всех" – 4.

Гауез Нурмухамбетов является первым заместителем акима Костанайской области.

В Кызылординской области наибольшее количество голосов набрал Руслан Рустемов. За него проголосовали – 95 человек. За Асылбека Шаменова – 27. Жорабека Нурымбетов –18. "Против всех" – 1.

В Мангистауской области наибольшее количество голосов набрал первый заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров за него отдали 85 голосов. За Ирину Беляеву – 16, за Габбаса Досатова – 16, один голос был "Против всех". Недействительный бюллетень 1.

Руслан Рустемов является руководителем управления культуры и спорта Кызылординской области.

В Павлодарской области набрал наибольшее количество голосов секретарь областного маслихата Айткенов Ернур. За него отдали 148 голосов. За Динару Айтжанову – 21. "Против всех" – 1.

В Северо-Казахстанской области наибольшее число голосов набрала Гульмира Каримова. За нее отдали 144 голоса. За Лауру Каиржанову – 32, "Против всех" проголосовали три человека.

Гульмира Каримова является председателем Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК.

В Алматы наибольшее число голосов набрала Жанна Асанова, за нее отдали 23 голоса. За Гульнару Кокобаеву – 8, за Кристину Бекмурзаеву – 3, Жаркын Жаниязову – 2. "Против всех" – 1.

Жанна Асанова является советником председателя правления АО "Центр развития города Алматы".

А вот в столице наибольшее число голосов набрала Бибигүл Жексенбай. За нее проголосовали 18 человек. За Багдата Азбаева – 6, за Наримаш Мухамбеталину –4, "Против всех" всего один голос.

Бибигүл Жексенбай является советником председателя Сената Парламента РК.

В Восточно-Казахстанской области наибольшее число голосов набрал Шакарым Буктугутов. За него отдали – 104 голоса, за Ержана Ашимова – 8, за Александра Светаш – 7, "Против всех" проголосовали двое. Один бюллетень оказался не действительным.

Шакарым Буктугутов является заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

В Карагандинской области наибольшее число голосов набрал Серик Утешов. Он набрал 147 голосов. Татьяна Шатохина – 24, Мурат Абилов – 15. "Против всех" – 2.

Серик Утешов является секретарем Карагандинского областного маслихата.

В Жетысуской области наибольшее число голосов набрал Амангельды Толамисов. За него отдали – 100, за Габита Турсынбай – 29, "Против всех" проголосовали 2 человека, одну бюллетень признали не действительной.

Амангельды Толамисов является депутатом Сената.

А вот в Абайской области наибольшее количество голосов набрал Кайрат Тастекеев. За него отдали – 89 голосов. За Кималидина Апенов – 10, за Анжелу Маслову – 7. Стоит отметить, что в области 2 человека проголосовали "Против всех".

Кайрат Тастекеев работает директором строительного колледж в Семее.

По предварительным результатам голосования в Шымкенте набрал наибольшее количество голосов Нурлан Бекназаров, за него отдали – 23 голоса, за Альбину Елчиеву – 4, за Бауржана Алтеева – 3. Против всех – 0.

Нурлан Бекназаров является депутатом Сената с 2018 года.

В 11:00 во всех областях страны, а также городах Астана, Алматы и Шымкент началось совместное заседание выборщиков.

По состоянию на 10:45 достигнут кворум на заседаниях выборщиков во всех регионах страны.

В 10:00 часов (по времени столицы) во всех областях страны, а также городах Астана, Алматы и Шымкент открылись пункты для голосования.

По информации Центральной избирательной комиссии, на 20 мест в Сенате Парламента претендует 55 кандидатов.

В списки выборщиков по республике внесены 3168 депутатов маслихата.

26 ноября 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента РК".