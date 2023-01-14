Оказавшему сопротивление полиции мужчину на закрытом участке трассы арестовали

Водителя, оказавшему неповиновение карагандинским полицейским на закрытой для движения трассе, арестовали, сообщает Zakon.kz.

"Сотрудниками отдела полиции города Балхаш ДП Карагандинской области установлен 31-летний водитель из Астаны, который оказал неповиновение и препятствовал работе полиции. Это произошло на закрытой для автотранспорта из-за непогоды трассе Алматы – Екатеринбург". ДП Карагандинской области

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 667 ч. 1 КоАП РК. Материал был направлен на рассмотрение в суд по месту его жительства.

13 января Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Астана мужчина подвергнут аресту.

Полицейский сквозь ветер сообщил о закрытии трассы Алматы – Усть-Каменогорск.

