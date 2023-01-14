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Оказавшему сопротивление полиции мужчину на закрытом участке трассы арестовали

Мужчину оказывавшему сопротивлении полиции на закрытом участке трассы арестовали Фото: скриншот видео
Водителя, оказавшему неповиновение карагандинским полицейским на закрытой для движения трассе, арестовали, сообщает Zakon.kz.
"Сотрудниками отдела полиции города Балхаш ДП Карагандинской области установлен 31-летний водитель из Астаны, который оказал неповиновение и препятствовал работе полиции. Это произошло на закрытой для автотранспорта из-за непогоды трассе Алматы – Екатеринбург".ДП Карагандинской области

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 667 ч. 1 КоАП РК. Материал был направлен на рассмотрение в суд по месту его жительства.

13 января Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Астана мужчина подвергнут аресту.

Полицейский сквозь ветер сообщил о закрытии трассы Алматы – Усть-Каменогорск.

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