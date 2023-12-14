Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Что творится на закрытых участках трасс в РК

Что творится на закрытых участках трасс в РК Фото: polisia.kz
Казахстанские полицейские рассказали о ситуации на закрытых участках автодорог и показали как помогают отчаянным водителям, которые выезжают на трассу в такие экстремальные морозы, сообщает Zakon.kz

По информации полиции, сейчас на трассах они несут службу в усиленном режиме. В некоторых регионах количество патрульных экипажей на трассах увеличены в 2-3 раза.

В 12 областях страны было закрыто более 100 участков дорог международного, республиканского и местного значения. На них работает более 500 пунктов обогрева.

"С 10 по 13 декабря на закрытых участках дорог помощь оказана водителям 1100 автомобилей. В пункты обогрева эвакуировано 1012 человек, в том числе 25 детей. Серьёзных происшествий не зарегистрировано, пострадавших нет", - отметили в МВД.

Полицейские в основном помогали разогреть замерзшее топливо, устранять поломки авто, эвакуировали в пункты обогрева, сопровождали колонны автотранспорта в условиях плохой видимости.

У всех патрульных экипажей есть аптечка и все полицейские имеют навыки оказания первой доврачебной помощи. 

Полицейские в связи с резкими переменами погоды, порывами ветра и гололедом сотрудники полиции призывают жителей и гостей Казахстана не выезжать на дальние расстояния без крайней необходимости!

Ранее сообщалось, что в Казахстане 14 декабря 2023 года организовали оперштаб по координации работы ведомств, обеспечивающих безопасность дорожного движения в условиях аномальных холодов.







Читайте также

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в нескольких казахстанских городах
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в нескольких казахстанских городах
45-градусные морозы и сложная ситуация на дорогах: в Казахстане создан оперштаб
45-градусные морозы и сложная ситуация на дорогах: в Казахстане создан оперштаб
Школьник примерз языком к остановке в Астане
Школьник примерз языком к остановке в Астане
Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
фильм поставил рекорд
Фильм Дариги Бадыковой поставил новый рекорд в казахстанском прокате
Средний размер пенсии казахстанцев назвали в Минтруда
Средний размер пенсии казахстанцев назвали в Минтруда
Счастью не было предела: 20 миллионов тенге вместо квартиры пожелал победитель лотереи
Счастью не было предела: 20 миллионов тенге вместо квартиры пожелал победитель лотереи
В Астане самолет замерз в тридцатиградусный мороз
В Астане самолет замерз в тридцатиградусный мороз
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: