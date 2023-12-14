Что творится на закрытых участках трасс в РК

Казахстанские полицейские рассказали о ситуации на закрытых участках автодорог и показали как помогают отчаянным водителям, которые выезжают на трассу в такие экстремальные морозы, сообщает Zakon.kz

По информации полиции, сейчас на трассах они несут службу в усиленном режиме. В некоторых регионах количество патрульных экипажей на трассах увеличены в 2-3 раза.

В 12 областях страны было закрыто более 100 участков дорог международного, республиканского и местного значения. На них работает более 500 пунктов обогрева.

"С 10 по 13 декабря на закрытых участках дорог помощь оказана водителям 1100 автомобилей. В пункты обогрева эвакуировано 1012 человек, в том числе 25 детей. Серьёзных происшествий не зарегистрировано, пострадавших нет", - отметили в МВД.

Полицейские в основном помогали разогреть замерзшее топливо, устранять поломки авто, эвакуировали в пункты обогрева, сопровождали колонны автотранспорта в условиях плохой видимости.

У всех патрульных экипажей есть аптечка и все полицейские имеют навыки оказания первой доврачебной помощи.

Полицейские в связи с резкими переменами погоды, порывами ветра и гололедом сотрудники полиции призывают жителей и гостей Казахстана не выезжать на дальние расстояния без крайней необходимости!

Ранее сообщалось, что в Казахстане 14 декабря 2023 года организовали оперштаб по координации работы ведомств, обеспечивающих безопасность дорожного движения в условиях аномальных холодов.























