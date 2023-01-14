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Опасно ли для здоровья пропускать завтрак

Опасно ли для здоровья пропускать завтрак Фото: pixabay
Новое исследование ученых из США предполагает, что отказ от одного из трех стандартных приемов пищи в день может иметь последствия для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Данные и результаты исследования опубликованы на сайте ferra.ru.

В исследовании участвовали 24 011 взрослых американцев старше 40 лет. Оказалось, что прием пищи только один раз в день был связан с более высоким риском смертности. Пропуск завтрака был связан с более высоким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а пропуск обеда или ужина — с более высоким риском смертности от остальных хронических заболеваний.

Также наблюдались проблемы у тех, кто не пропускал все три приема пищи, но они были недостаточно разнесены во времени.

Ранее диетолог перечислила полезные продукты для женского здоровья.

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