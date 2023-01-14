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Принц Гарри требует от королевской семьи извиниться перед Меган Маркл

Требует извиниться от королевской семьи Фото: Instagram/sussexroyal
Принц Гарри потребовал от королевской семьи извиниться перед Меган Маркл, сообщает Zakon.kz.

Об этом принц Гарри сказал в разговоре с журналистом из The Telegraph.

"Вы знаете, что вы сделали, и теперь я знаю, почему вы это сделали. И вас "поймали", поэтому просто сознайтесь", — сказал принц, не вдаваясь в детали.

Ранее в своих скандальных мемуарах "Запасной" принц Гарри утверждал, что его семья обращается с ним так, как будто он неадекватный, уверяет, что стал на сторону жены, и теперь им обязаны принести извинения.

Принц Гарри позже заявил, что написал мемуары, чтобы защитить детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон.


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"Если не показывать пример, какой смысл жить?" — отметил принц Гарри, подчеркнув, что "речь идет не о попытках свергнуть монархию, а о попытке спасти их (членов королевской семьи) от самих себя".

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