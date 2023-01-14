Во втором матче домашней серии "Барыс" уступил "Нефтехимику"

"Барыс" проиграл дома "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3, сообщает Zakon.kz.

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В составе хозяев произошли некоторые изменения, передает пресс-служба ХК "Барыс". В заявке оказались Михаил Рахманов, Александр Борисевич и Юрий Сергиенко. Они заменили Кирилла Максимова, Самата Данияра и Тамирлана Гайтамирова. Место в воротах с первых минут занял Юлиус Гудачек.

В самом начале встречи "Барыс" заработал пятиминутное большинство, и один раз хозяева его реализовали. В результате атаки сходу отличился Линден Вей, который прервал свою серию без заброшенных шайб длительностью четыре матча. Нижнекамцы сравняли счет в середине второго отрезка. Успех гостям принесла затяжная позиционная атака, в результате которой отличился Егор Попов. Ответ астанчан последовал через две минуты – Антон Сагадеев затолкал шайбу в ворота после броска Алекса Гранта. Под занавес периода "Барыс" еще раз реализовал большинство – Энтони Луис удачно подставил клюшку под бросок Вея. До перерыва гости вновь сократили разрыв – Андрей Белозёров также реализовал лишнего.

В начале заключительной трети Андрей Чивилёв броском из-за ворот в третий раз за вечер огорчил местных болельщиков. Михаил Сидоров вывел гостей вперед при игре в большинстве. Точку в матче поставил Павел Порядин, поразивший пустые ворота.

"Нефтехимик" занимает девятое место в турнирной таблице "Востока", набрав 49 очков в 50 играх. "Барыс" проиграл третий матч подряд и занимает десятое место (48 очков).

16 января "Барыс" примет на домашней арене "Сибирь".

"Барыс" – "Нефтехимик" 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)