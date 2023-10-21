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"Барыс" выиграл первый матч после серии поражений

"Барыс" выиграл первый матч после серии поражений Фото: КХЛ
20 октября хоккеисты "Сочи" уступили "Барысу" со счетом 3:5 в матче Чемпионата КХЛ, сообщает Zakon.kz.

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В составе хозяев в этой встрече забили Сергей Попов, Джесси Грэм и Матвей Мичков. 

"Барыс" ответил голами Кирилла Савицкого, Райли Барбера, Понтуса Оберга и Батырлана Муратова.

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Отметим, что "Барыс" прервал собственную серию из трех поражений, набрал 18 очков и идет 11‑м на Востоке, уступая "Нефтехимику" по дополнительным показателям.

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