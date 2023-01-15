В Казахстане снизился рост заболеваемости коронавирусом

Фото: Zakon.kz

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 70 случаев заражения COVID-19, это на 34% ниже предыдущего показателя в 116 человек, сообщает Zakon.kz.

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