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В Казахстане снизился рост заболеваемости коронавирусом

В Казахстане снизился рост числа заболевших коронавирусом Фото: Zakon.kz
По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 70 случаев заражения COVID-19, это на 34% ниже предыдущего показателя в 116 человек, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 15 января лечение от КВИ продолжают получать 2200 человек (–2 051+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится 220 пациентов, на амбулаторном уровне – 1980.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 7 пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов;
  • на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

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