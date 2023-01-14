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В Китае за месяц от коронавируса погибли 60 тысяч человек

В Китае от коронавируса погибли 60 тысяч человек Фото: pixabay
Власти Китая сообщили о почти 60 тыс. смертей с начала декабря 2022 года, связанных с COVID, сообщает Zakon.kz.

Это заявление последовало после жалоб на то, что китайское правительство не публикует данные о состоянии пандемии, передает Sky News.

Китайские власти отменили свою строгую политику "нулевого уровня" в отношении COVID 7 декабря 2022 года и тем самым, возможно, спровоцировали новую вспышку.

Средний возраст 59 938 человек, умерших в больницах в период с 8 декабря по 12 января, составил 80,3 года.

Из них 5503 человека умерли от остановки дыхательной функции из-за инфекции COVID-19, а 54 435 человек – от сочетания заболеваний и инфекции, сообщили власти КНР.

По их словам, лихорадка, вызванная COVID-19, и случаи экстренной госпитализации достигли своего пика, а число госпитализированных пациентов с коронавирусом продолжает снижаться.

Ранее была информация, что в крематории Китая образовались очереди из-за вспышки коронавируса.

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