В ДЧС Алматы рассказали подробности пожара на складе рядом с барахолкой

По данным ДЧС, пожар тушат уже три часа, задействован 91 человек личного состава и 23 единицы техники, сообщает Zakon.kz.

"Силы и средства ДЧС были направлены в 9:26. По прибытии в 9:31 (5 мин.) пожарных расчетов происходило горение открытым пламенем и обрушение конструкций Чтобы не допустить потерь, личный состав работает с соблюдением техники безопасности".

По словам ДЧС, быстрому распространению пожара способствовала высокая горючая загрузка товарно-материальных ценностей.













Тушение осложнялось тем, что объектовый пожарный гидрант оказался неисправен.

В этой связи обеспечена подача воды: протянуты магистральные линии от прибывших пожарных автоцистерн, организован забор воды из ближайшего пожарного водоема, задействована техника "Алматы су".

"На ликвидацию пожара задействовано ДЧС: 91 человек л/с, 23 единицы техники, водовоз ССА, 2 водовоза "Алматы су". Примечание: авиатехника не применяется в связи с отсутствием источников водозабора (покрытые льдом, температура воздуха -16 градусов)".

В ДЧС отметили, что в соответствии с пунктом 6 ППБ руководитель организации обеспечивает постоянное нахождение в исправном рабочем состоянии противопожарного водоснабжения.

Обновлено: Пожар был локализован в 12:42. Работы по тушению продолжаются.

Обновлено: Пожар был ликвидирован в 13:18. На тушение пожара ушло более 3,5 часа.



Напомним, 15 января утром в Алматы рядом с барахолкой загорелся склад с товарами.